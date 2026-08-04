Pobíráte část superdávky na živobytí? Nesmíte hrát hazardní hry

Lidé pobírající složku na živobytí nové superdávky a členové jejich společné domácnosti se nově zapisují do rejstříku osob vyloučených z hraní hazardních her. Lidé zapsaní v rejstříku se nemohou účastnit žádné legálně provozované hazardní hry v Česku. Zápis je automatický na základě dat z informačního systému ministerstva práce a sociálních věcí.
Ministerstvo financí ani provozovatelé hazardních her nemohou tento zápis nijak ovlivnit ani zrušit. Zákaz platí po celou dobu, kdy příjemce superdávky nebo člen jeho domácnosti danou složku dávky pobírá. Informovalo o tom ministerstvo financí v tiskové zprávě.
V červenci bylo v rejstříku podle ministerstva financí zapsáno 236 228 lidí, z toho 19 000 na vlastní žádost. Pro srpen, kdy začala platit nová pravidla související se superdávkou, to je 299 362.
„V dohledné době lze očekávat mírný pokles počtu zapsaných osob. Důvodem je nahrazení dosavadní dávky v hmotné nouzi superdávkou. Do rejstříku vyloučených osob totiž nebudou zapisováni všichni příjemci superdávky, ale pouze ti, jejichž superdávka zahrnuje složku určenou na živobytí. V důsledku této změny se sníží počet zapsaných osob, které dosud pobíraly výhradně dávky související s bydlením,“ sdělila ČTK mluvčí Šárka Pavlasová.
Rejstřík osob vyloučených z hazardních her patří mezi ochranná opatření, která mají bránit vzniku sociálně-patologických jevů spojených s problémovým hraním. Funguje od konce roku 2020. Vyloučení se týká například heren, kasin nebo kurzových sázek. Nevztahuje se třeba na tombolu na zábavě nebo na stírací losy. Nejčastěji v něm byli zapsáni lidé z důvodu insolvence a pobírání dávek v hmotné nouzi.
Dalšími opatřeními jsou povinná registrace hráčů, včetně možnosti nastavení maximální výše sázek či proher, nebo povinné patnáctiminutové přestávky po dvou hodinách hraní. Dva roky se mohou hráči nechávat vyloučit z hraní jen na 48 hodin. Takzvaný panic button (tlačítko paniky) v červenci aktivovalo 1 870 hráčů. Funkci mohou využívat pravidelně či opakovaně, když si chtějí zamezit v nekontrolovaném hraní hazardních her.
Na superdávku přešlo k 1. srpnu 238 500 domácností v Česku, které pobíraly dávky na bydlení, živobytí a děti. Od srpna začínají dostávat přepočítanou částku. Z dat o superdávce ministerstvo financí v rejstříku registruje zhruba 90 000 příjemců a 32 000 členů jejich domácností. Z důvodu pobírání dávky v hmotné nouzi je v rejstříku zapsáno 46 000 příjemců a 18 000 společně posuzovaných.
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