Po Vystrčilovi narazil i Babišův poslanec. Šéf mu zatrhl vládní speciál

Měli sbaleno, program nalinkovaný a vládní speciál schválený. Nakonec ale nikam neodletěli. Poté, co Andrej Babiš (ANO) odmítl poskytnout vládní letoun předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS), dopadl stejný metr i na jeho vlastní poslance. Premiér zatrhl speciál pro delegaci vedenou místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem (ANO), která mířila do Izraele.
Nešlo přitom o stranickou akci hnutí ANO. Do Izraele měli původně odletět zástupci několika parlamentních stran sdružení v meziparlamentní skupině přátel Izraele.
Kromě Nachera například předseda sněmovního výboru pro obranu Josef Flek (STAN), místopředseda poslaneckého klubu ODS Pavel Žáček, bývalý místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) nebo místopředseda poslanců ANO Robert Králíček.
Delegace měla do Izraele zamířit už 17. května. Nacher pro cestu zajistil vládní speciál a využití letounu následně schválil také organizační výbor Poslanecké sněmovny.
Když už ale měli poslanci prakticky sbaleno, přišla sekyra shora. Podle informací Aktuálně.cz si Babiš několik dní před odletem Nachera pozval na kobereček a kvůli plánovanému využití vládního speciálu mu měl důrazně vyčinit.
Za celou věcí měl udělat ihned tlustou čáru – žádný vládní letoun nebude. A Nacherovi údajně poměrně rázně vzkázal, že pokud chtějí poslanci do Izraele letět, ať si koupí letenky.
Aktuálně.cz se na důvody rozhodnutí premiéra ptalo, ten ale neodpověděl. Samotnou stopku pak redakci potvrdilo několik poslanců.
O tom, že Babiš cestu zatrhl, už dříve informoval týdeník Respekt. Předseda vlády mu následně tvrdil, že v celé věci nejde o Izrael, který podle něj zůstává jedním z klíčových partnerů České republiky.
Nelétat, neutrácet
Celá epizoda zapadá do širšího trendu posledních měsíců. Babiš se po nástupu do Strakovy akademie snaží působit jako politik, který hlídá každou korunu. A zároveň nechce otevírat další spor kolem využívání vládních letadel poté, co sám ostře sepsul předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS).
Předseda horní komory si nejprve vyslechl kritiku za cestu na zimní paralympiádu v Itálii, kam využil armádní letoun CASA v době napjaté bezpečnostní situace na Blízkém východě.
Následně mu vláda odmítla poskytnout speciál pro cestu na Tchaj-wan, kterou mj. silně kritizuje Čína. Argument? Cesty jsou podle Babiše moc drahé. Vystrčil tak nakonec ve středu na Tchaj-wan i s delegací dorazil běžnou linkou.
V tomto světle by schválení vládního speciálu pro skupinu poslanců mířících do Izraele působilo minimálně rozporuplně.
Sám Nacher se k celé věci příliš vracet nechce. „Omlouvám se, ale ty lety, čím a jak, komentovat nebudu,“ řekl Aktuálně.cz. Podle informací redakce ale změna přišla ve chvíli, kdy už byla cesta připravena prakticky do posledního detailu.
Překopat celý program
Náštěva židovského státu se nakonec uskuteční. Jen později a za podstatně komplikovanějších okolností. Původní květnový termín padl a návštěva se přesouvá na polovinu června. Přepracován musel být i program. Do Izraele by mělo teď zamířit zhruba osm poslanců.
V plánu byla podle informací Aktuálně.cz jednání v izraelském parlamentu Knesetu, schůzky s členy izraelské vlády, debata hlavně o bezpečnosti, ale také ekonomická a obchodní setkání.
Do programu byla původně zařazena i podnikatelská mise zaměřená na IT, kyberbezpečnost, biotechnologie a zdravotnictví. Pořádaly ji Hospodářská komora a Česko-izraelská smíšená obchodní komora. Zda se ji podaří zachovat i po přesunu cesty, zatím není jisté.
„Přesun návštěvy na polovinu června potvrzuji. Program ještě neznáme, takže nevíme, kolik se překlopí z předchozího plánu,“ řekl redakci člen delegace Pavel Žáček (ODS). Také Nacher připustil, že se program teprve znovu skládá.
Nástroj mocenského tlaku?
Mezi původně plánovanými účastníky byl i hlasitý kritik Andreje Babiše a bývalý místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL). Ten nad postupem premiéra neskrývá překvapení.
„Cesta do Izraele byla s dostatečným předstihem naplánována, a to včetně zajištění letadla a schválení organizačním výborem. Účastnit se jí měli vyváženě zástupci koalice i opozice, čehož si vážím. Doprovázet nás měli také podnikatelé. Odcestovat jsme měli v neděli, ale těsně před víkendem jsme se dozvěděli, že cesta byla kvůli zákazu premiéra Babiše zrušena,“ řekl deníku.
Podle Bartoška takový krok nemá obdoby. „Jsem v Poslanecké sněmovně již čtvrté volební období a zatím jsem se nesetkal s tím, že by premiér zrušil cestu, kterou už schválil organizační výbor. Premiér používá vládní letadlo jako nástroj mocenského nátlaku dokonce i vůči vlastním lidem. Je to ponižující zejména pro vládní poslance,“ dodal.
Paradoxně by ale změna mohla přinést i jednu výhodu. Podle informací Aktuálně.cz by se nově mohl k části delegace připojit izraelský velvyslanec v Česku Amir Weissbrod, který by při původní variantě s vládním speciálem cestovat nemohl.
Problém? Chybí letadla
Celý spor ale odhaluje ještě jeden dlouhodobý problém. Stát dnes prakticky nemá vhodný letoun pro menší parlamentní nebo vládní delegace.
K dispozici jsou dva armádní Airbusy A319 určené pro vetší počet cestujících a transportní letouny CASA, které primárně slouží armádě. Pro skupinu osmi, deseti nebo patnácti lidí je tak systém často neefektivní.
Ještě před několika lety podobné cesty řešil legendární Bombardier Challenger 601. Právě tímto strojem létali prezidenti Václav Havel, Václav Klaus i Miloš Zeman. Letoun, který Havel získal darem z Kanady, vydržel ve službě téměř tři desetiletí, než byl v roce 2021 definitivně vyřazen. Společně s ním zmizely z provozu také sovětské Jaky-40.
Od té doby vzniká paradoxní situace. Menší delegace často využívají velké airbusy, které létají z větší části prázdné. Alternativou jsou armádní CASA, jenže ty byly konstruovány pro přepravu vojáků a nákladu – každé přestavění stroje na přepravu cestujících zabere několik hodin práce.
Právě proto armáda už několik let usiluje o pořízení menšího vládního tryskáče kategorie business jet, který by byl určen pro delegace o zhruba 15 až 20 lidech. Podobný projekt se připravoval už za předchozí Babišovy vlády, tehdy ale skončil bez výsledku.
Není přitom bez zajímavosti, že právě případ Nacherovy delegace ukazuje, proč armáda o podobné řešení dlouhodobě usiluje. Pro osm poslanců je Airbus příliš velký. CASA zase představuje drahou a nekomfortní alternativu. A delegaci tak nakonec nezbylo nic jiného než to, co premiér nařídil – koupit letenky na běžnou linku.
