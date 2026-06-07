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Domácí

Po výbuchu v Toužimi je žena v kritickém stavu, zraněnému vnukovi hrozí vězení

ČTK

Sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku policie vyšetřuje pro podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisté na místě našli zřejmě podomácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, zranění utrpěl i mladý muž. V případě prokázání viny hrozí zraněnému mladistvému až dva a půl roku vězení, uvedl dnes krajský policejní mluvčí Jan Bílek.

Na místo výbuchu v ulici Na Zámecké poblíž náměstí v Toužimi vyjely v sobotu všechny záchranářské složky včetně pyrotechnika.
Na místo výbuchu v ulici Na Zámecké poblíž náměstí v Toužimi vyjely v sobotu všechny záchranářské složky včetně pyrotechnika. Foto: Policie ČR
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Na místo výbuchu v ulici Na Zámecké poblíž náměstí v Toužimi vyjely v sobotu všechny záchranářské složky včetně pyrotechnika. "Pyrotechnik provedl prohlídku bytu, při které nalezl zřejmě zábavní pyrotechniku domácí výroby. Ta byla zajištěna a bude převezena k dalšímu zkoumání. Chemikálie zajistili karlovarští kriminalisté," uvedl o půlnoci krajský policejní mluvčí Jan Bílek. "V případě prokázání viny hrozí mladistvé osobě trest odnětí svobody až na dva a půl roku," doplnil dnes Bílek.

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Případem se i nadále zabývají karlovarští kriminalisté a je možné, že se obvinění ještě rozšíří, například na obecné ohrožení. Podle informací ČTK byli oba zranění lidé, starší žena a mladý muž, příbuzní. Podle informací serveru Novinky.cz jde o babičku a jejího vnuka, který vyráběl domácí pyrotechniku.

Zraněnou ženu záchranáři v sobotu letecky transportovali v kritickém stavu do popáleninového centra v pražských Královských Vinohradech. Mladší muž byl převezen do nemocnice v Plzni, doplnila mluvčí záchranné služby Simona Kratochvílová.

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