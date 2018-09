Odmítá spolupráci s Čižinským, Pospíšilem i Svobodou. Ptejte se lídra pirátů Hřiba

? Martin C. - Dnes 19:02 Dobrý večer, jak to vidíte s infrastrukturou pro cyklisty? Podpoříte cyklozóny nebo třeba cykopruhy na některých silnicích? Nemyslíte si, že je na čase aby se začal počet aut redukovat? Díky moc.

? Jiří K. - Dnes 19:00 Dobrý den,

četl, že jste nepraktikující vystudovaný lékař , který odmítl se nechat "vydírat" daným systémem.

Toto mne dost vytočilo, když pominu, že jste obsadil místo pro jiného studenta, který by se nechal "vydírat", k jakému lékaři byste chodil, když to udělají všichni. Co stojí výuka mediků? Odhaduji, že hodně přes 1 mil. Takže rozbijte prasátko a pošlete 1 mil. Kč na účet UK . Potom se teprve ucházejte o veřejnou funkci. Co Vy na to?