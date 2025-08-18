Po tropické středě se tento týden ochladí, víkend ale bude slunečný

Víkend by měl být opět slunečný, ale denní maxima se už zřejmě nedostanou nad 25 stupňů. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ode dneška do středy bude v Česku převažovat jasná či polojasná obloha. Přes střední Evropu se bude k východu přesouvat tlaková výše, za kterou bude proudit teplý vzduch od jihu až jihozápadu. To se projeví v rostoucích teplotách.
Zatímco dnes budou odpolední maxima mezi 22 až 26 stupni, v úterý to bude o dva stupně více.
Ve středu pak mohou maxima těsně dosáhnout 31 stupňů Celsia. "Připravte se ale místy na chladná rána, v údolích mohou teploty klesat v dalších dnech i pod deset stupňů Celsia," upozornili meteorologové na facebooku.
Ve čtvrtek se počasí změní. Bude oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku mohou být srážky i trvalejší. Nejvyšší denní teploty klesnou v porovnání se středou přibližně o pět stupňů.
"Od pátku a na víkend by mělo opět převládnout docela slunečné počasí jen s malou možností deště," uvedli meteorologové. Tropické teploty z poloviny týdne už se ale nevrátí, odpolední maxima budou v sobotu a v neděli nejčastěji kolem 22 stupňů Celsia.