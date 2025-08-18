Domácí

Po tropické středě se tento týden ochladí, víkend ale bude slunečný

ČTK ČTK
před 3 hodinami
První polovina tohoto týdne bude v Česku slunečná a postupně se oteplí. Ve středu mohou nejvyšší odpolední teploty přesáhnout 30 stupňů Celsia. Čtvrtek přinese ochlazení a přechodně déšť, ojediněle i bouřky.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

Víkend by měl být opět slunečný, ale denní maxima se už zřejmě nedostanou nad 25 stupňů. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ode dneška do středy bude v Česku převažovat jasná či polojasná obloha. Přes střední Evropu se bude k východu přesouvat tlaková výše, za kterou bude proudit teplý vzduch od jihu až jihozápadu. To se projeví v rostoucích teplotách.

Zatímco dnes budou odpolední maxima mezi 22 až 26 stupni, v úterý to bude o dva stupně více.

Ve středu pak mohou maxima těsně dosáhnout 31 stupňů Celsia. "Připravte se ale místy na chladná rána, v údolích mohou teploty klesat v dalších dnech i pod deset stupňů Celsia," upozornili meteorologové na facebooku.

Ve čtvrtek se počasí změní. Bude oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku mohou být srážky i trvalejší. Nejvyšší denní teploty klesnou v porovnání se středou přibližně o pět stupňů.

"Od pátku a na víkend by mělo opět převládnout docela slunečné počasí jen s malou možností deště," uvedli meteorologové. Tropické teploty z poloviny týdne už se ale nevrátí, odpolední maxima budou v sobotu a v neděli nejčastěji kolem 22 stupňů Celsia.

 
Mohlo by vás zajímat

Pár týdnů do voleb, Černochová utrácí desítky miliard. Ale na to hlavní zapomíná

Pár týdnů do voleb, Černochová utrácí desítky miliard. Ale na to hlavní zapomíná

Chtěla s herectvím seknout. „Toužila jsem si naposledy zahrát rusky,“ říká Malkina

Chtěla s herectvím seknout. „Toužila jsem si naposledy zahrát rusky,“ říká Malkina
27:16

Menší a ještě menší. Developeři vymysleli kličku a staví byty o velikosti garáže

Menší a ještě menší. Developeři vymysleli kličku a staví byty o velikosti garáže

Podvodníci vymáhají peníze za údajné pokuty v zahraničí. Vydávají se za celní správu

Podvodníci vymáhají peníze za údajné pokuty v zahraničí. Vydávají se za celní správu
domácí Aktuálně.cz Obsah počasí předpověď počasí

Právě se děje

Vojtěch Bednář

Komentář: Proč je třeba zničit povolenky

Aktualizováno před 30 minutami
Zelenskyj může válku ukončit, řekl Trump. Krym má zůstat Rusku, Ukrajina mimo NATO

ŽIVĚ
Zelenskyj může válku ukončit, řekl Trump. Krym má zůstat Rusku, Ukrajina mimo NATO

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 39 minutami
Ve věku 87 let zemřel britský herec Terence Stamp. Byl známý z filmů o Supermanovi

Ve věku 87 let zemřel britský herec Terence Stamp. Byl známý z filmů o Supermanovi

Londýnský rodák studoval jógu v Indii, byl několikrát nominován na Oscara a zahrál si například s Tomem Cruisem či s Mattem Damonem.
před 56 minutami
Rusové buší do životně důležité tepny. Ukrajinští veteráni ji nestihli pokrýt sítěmi
0:29

Rusové buší do životně důležité tepny. Ukrajinští veteráni ji nestihli pokrýt sítěmi

Do měst bezprostředně ohrožených ruskou agresí proudí těmito cestami zásoby a posily, aby obránci neuvázli ve smrtícím obklíčení.
před 1 hodinou
Zemřel slovenský herec a bavič Oldo Hlaváček. Bylo mu 91 let

Zemřel slovenský herec a bavič Oldo Hlaváček. Bylo mu 91 let

Proslavily ho televizní veselohry či role moderátora zábavních a soutěžních pořadů, jako například Vtipnější vyhrává.
před 2 hodinami
Velký příběh zlatých dvojčat. Chráním je před útěky do vyšší zóny, vypráví trenér

Velký příběh zlatých dvojčat. Chráním je před útěky do vyšší zóny, vypráví trenér

Dvojčata Michal a Nina Radovi jsou obrovskými nadějemi české atletiky. V obsáhlém rozhovoru je přibližuje jejich trenér Jiří Couf.
před 2 hodinami
Literatura do ucha. Sedm tipů na audioknihy, které stojí za to slyšet
Přehled

Literatura do ucha. Sedm tipů na audioknihy, které stojí za to slyšet

Podívejte se na náš výběr nových audioknih. Je libo historickou detektivku, biografický román, povídky ze Sudet nebo bestseller o lidské komunikaci?
Další zprávy