Ztraceného klokana strážníci v Táboře nahánějí marně. Budou ho muset uspat

"Hledá se majitel klokana i samotný klokan. Právě jsme se s kolegou snažili odchytit klokana, bohužel ale našel díru v plotě," popisuje na sociálních sítích jeden ze strážníků Městské policie Tábor.

Strážníci města Tábor se už několikátý den zatím marně snaží odchytit ztracené zvíře. O původu klokana je zatím jasné jen to, že nepochází z místní zoologické zahrady. Vačnatec může pocházet z Moravské Nové Vsi, kterou ve čtvrtek zdevastovalo tornádo.

Strážníkům se ale informaci podaří ověřit až po kontrole čipu, který by měl klokan mít. "Jde o velmi bojácné zvíře, dohodli jsme se s veterináři, že k odchytu použijeme uspávací střelu," popsal další plány táborských strážníků jejich mluvčí Pavel Šimek.

Ztracený klokan podle odborníků není nebezpečný, ale pokud by se ochladilo a v noci klesly teploty pod deset stupňů, mohl by se dostat do ohrožení života.