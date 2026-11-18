V nemocnicích po úterní srážce dvou osobních vlaků u hlavního nádraží v Praze zůstávají nejméně čtyři zranění, další dva byli propuštěni ráno. Vyplývá to z vyjádření mluvčích pražských nemocnic. Podle záchranářů bylo při nehodě zraněno 46 lidí, z toho čtyři těžce, 12 středně těžce a 30 lehce. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) ocenil reakci dopravních dispečerů po nehodě, má ji za excelentní.
Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) v úterý přijala 11 pacientů. "Jeden těžce zraněný zůstává hospitalizován a deset lehce zraněných osob bylo po ošetření a kontrole výsledku vyšetření propuštěno do domácího ošetřování," sdělila mluvčí ÚVN Andrea Štorchová.
Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady skončil podle mluvčí Evy Stolejda Libigerové jeden z těžce zraněných strojvedoucích a deset lidí s lehčími poraněními a Fakultní nemocnice Bulovka přijala devět středně až lehce zraněných. Mluvčí doplnila, že zraněný strojvedoucí zůstává hospitalizovaný.
Sedm zraněných přijala chirurgická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dva z nich podle mluvčí Marie Heřmánkové zůstávají hospitalizovaní, dva nemocnice ve středu ráno propustila a tři už v úterý po ošetření. Vyjádření Fakultní nemocnice Motol a Homolka ČTK zjišťuje.
Podle policie bylo mezi zraněnými 16 cizinců. "Byli mezi nimi lidé ze Slovenska, z Ukrajiny, Ruska, Nigérie a Bulharska," řekl ČTK policejní mluvčí Jan Daněk. Ministr dopravy ve středu na briefingu v Kutné Hoře řekl, že ohledně zraněných nemá další informace, pouze to, že všichni žijí.
Osobní vlaky se v úterý ráno čelně srazily v nižší rychlosti na mostě nad Seifertovou ulicí v Praze 3, jeden vlak jel do Milovic a druhý z Mladé Boleslavi.
Policie na síti X informovala, že nehodu prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě prokázání viny za něj může hrozit až osm let vězení.
Bednárik v úterý řekl, že jeden z vlaků zřejmě projel návěstidlo zakazující jízdu. Nové skutečnosti k nehodě podle něj zatím nejsou známy. "Kdo bude nést odpovědnost, si musíme počkat na závěry vyšetřování," řekl dnes. Takzvaný generální stop podle něj ale fungoval správně. Jde o zabezpečovací funkci, která v případě hrozícího nebezpečí umožňuje výpravčímu nebo řídicímu dispečerovi zastavit všechny vlaky v dosahu příslušné základnové radiostanice. "Myslím si, že reakce dispečerů byla bezpochyby excelentní," dodal Bednárik.
Drážní inspekce škodu po nehodě zatím vyčíslila na více než 16 milionů korun.
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