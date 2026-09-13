Po smrti neměli komu odkázat majetek. Stát získal přes 560 milionů korun

Stát loni získal dědictví po lidech bez příbuzných a bez závěti za víc než 560 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) řešil 1615 případů takzvaných odúmrtí. Od roku 2015 je to druhý nejvyšší počet.
Vyplývá to z výroční zprávy ÚZSVM za minulý rok. V Česku v neděli začíná Měsíc dobročinné závěti. Kampaň má podpořit lidi v tom, aby sepsali poslední vůli a pamatovali v ní na prospěšné organizace a projekty.
Odúmrť představuje dědictví po člověku, který neměl příbuzné a nesepsal závěť. Pozůstalost pak připadne státu. Ten získá také pozůstalost, kterou dědicové odmítli. "Stát takto nabývá například nemovitosti, bytové vybavení, automobily, umělecké předměty či finanční prostředky, ale také zvířata," uvedl úřad.
Loni získal z odúmrtí celkem 8655 položek s účetní hodnotou přes 560 milionů korun. Řešil 1615 případů. Víc jich měl za poslední desetiletí jen v roce 2016, kdy jich evidoval 1627. Nejméně kauz naopak bylo v covidovém roce 2020, a to 1207.
Loni státu tak připadly pozemky za více než 129,1 milionu korun. Získal budovy, stavby, byty či nebytové prostory za víc než 345,7 milionu korun. Osobní věci, automobily, elektronika, další vybavení či cennosti a šperky měly hodnotu 5,2 milionu korun. Cenné papíry a majetkové účasti činily zhruba 80 milionů korun.
Podle úřadu odúmrtě neznamenají ale jen nabytí majetku. Provází je i výdaje. "Pokud je dědictví zatíženo dluhy, uhradí je ÚZSVM do výše aktiv," poznamenal úřad. Platí třeba také náklady za případný předchozí pobyt v nemocnici, vypravení pohřbu či likvidaci bezcenné pozůstalosti jako poškozený nábytek, obnošené oblečení či nepojízdné auto.
Peníze se převádějí rovnou do státního rozpočtu. Umělecká díla a starožitnosti obvykle dostanou muzea či státní hrady a zámky. O nepojízdná auta často stojí hasiči, kteří je využívají při cvičeních. Nemovitosti a věci nabídne úřad pak různým institucím. Pokud o ně nemají zájem, zařadí se do aukce. Položky je možné najít na webu www.nabidkamajetku.gov.cz.
Podle červnového průzkumu agentury Ipsos pro koalici Za snadné dárcovství 85 procent lidí mezi 18 a 65 lety míní, že je lepší odkázat majetek na dobročinnost než ho nechat propadnout státu. Tři pětiny dotázaných považují dar ze závěti za správnou věc.
Na neděli připadá Mezinárodní den závětí. Podpořit záměr sepsat poslední vůli a pamatovat v ní na prospěšné organizace má kampaň Měsíc dobročinné závěti.
V neděli začíná její 13. ročník. Koalice za Snadné dárcovství v něm chce poděkovat těm, kteří se rozhodli věnovat po smrti část svého majetku na dobročinné projekty. Podle pořadatelů lidé za loňský rok v závětích takto odkázali desítky milionů korun. Bližší informace i návod k sepsání závěti jsou na webu www.zavetpomaha.cz.
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