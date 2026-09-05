Po propuštění z vězení vyhrožoval lidem zabitím. Muž z Náchodska je ve vazbě

Čtyřicetiletý recidivista z Náchodska krátce po propuštění z vězení podle kriminalistů opakovaně vyhrožoval své bývalé družce, jejímu partnerovi a dětem zabitím. Policie muže obvinila z nebezpečného vyhrožování a náchodský okresní soud na něj v sobotu dopoledne uvalil vazbu. Na webu policie to uvedla mluvčí policie Andrea Muzikantová.
Muž, který byl sedmnáctkrát trestaný, vyšel z vězení koncem srpna. V žaláři pykal za násilnou trestnou činnost. Družce, jejímu partnerovi a dětem podle policie vyhrožoval opakovaně, a to osobně a písemně. „V jednom z případů měl družce vyhrožovat s nožem v ruce,“ uvedla policie. Postižení brali jeho výhrůžky jako skutečné a obávali se o životy své a dětí.
Po oznámení události náchodští policisté muže za několik hodin vypátrali a zadrželi. V případě odsouzení muži hrozí až tříletý trest vězení.
Okamura řekl, kde by šlo škrtat v rozpočtu. Vytáhl svou tradiční „mantru“
Snížení schodku státního rozpočtu na příští rok, který je navržen ve výši 389 miliard korun, by podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury bylo možné úsporami v resortech vedených zástupci ANO a Motoristů. Okamura to v sobotu uvedl v pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova.
Rusko udeřilo na letiště v Kyjevě. Těsně před příjezdem Trumpových emisarů
Rusko v noci na sobotu udeřilo na letiště v Kyjevě a nedalekém Boryspilu, uvedl v sobotu na sociální síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útoky jsou podle něj reakcí na plánovanou návštěvu vyjednavačů amerického prezidenta Donalda Trumpa na Ukrajině.
Kontrolují dívkám oblečení a zakazují plavání. Rakousko na islamisty chystá bič
Rakouská vláda zpřísňuje kurz proti náboženskému extremismu. Po vlně radikalizace mladistvých a rostoucím počtu islamistických hrozeb oznámil kancléř Christian Stocker plán na úplný zákaz politického islámu. Podle Vídně jde o ideologii, která odmítá demokracii a prosazuje náboženské právo nad zákony parlamentu.
Pogačar je po operaci klíční kosti. Slovinský fenomén oznámil bolestivé rozhodnutí
Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar předčasně ukončil sezonu a mimo jiné přijde o mistrovství světa. Slovinský cyklista dal přednost léčbě operované klíční kosti a dalších zranění z Vuelty. Informovala o tom jeho stáj UAE Emirates.
ŽIVĚ U íránského ostrova Charg, který je klíčovým ropným terminálem, byly slyšet výbuchy
U íránského ostrova Charg v Perském zálivu byly v sobotu slyšet výbuchy. Informovala o tom íránská agentura Fars. Ostrov je klíčových ropným terminálem, připomněla agentura Reuters. Příčina výbuchů nebyla známá, ale agentura Nournews napojená na íránskou nejvyšší bezpečnostní radu s odvoláním na nepotvrzené zprávy z místních zdrojů hovoří o zásahu íránského tankeru americkou raketou.