Po prezidentovi otazník i nad Pavlovou. První dáma si rýpla do pravidel, Hrad mlčí

U prezidenta Petra Pavla už je téměř jasné, že letos k volební urně nedorazí, otazník ale visí i nad jeho manželkou Evou Pavlovou. Spekuluje se, že je stejně jako prezident na plánované zahraniční dovolené. Aktuálně.cz se na její plán opakovaně ptalo jejího kabinetu. První dáma se k blížícím volbám vyjádřila sama – a ostře se opřela do volebních pravidel.
Pavlová tak možná letos přijde o možnost hlasovat v obci, kde sama několik let působí jako zastupitelka. Do černoučeckého zastupitelstva byla zvolena v roce 2022 za místní sdružení nezávislých kandidátů a následně působila také jako předsedkyně kontrolního výboru.
Zda ale letos volební místnost skutečně vynechá, není v tuto chvíli možné s jistotou říct. Spekuluje se, že stejně jako její manžel měla Eva Pavlová dovolenou naplánovanou právě na tento termín.
Pokud je nyní v zahraničí, není ale jasné, zda je s prezidentem na motorkářském výjezdu v Maroku, nebo vyrazila někam po vlastní ose. A stejně tak zatím není jasné, zda se kvůli volbám do Černoučku vrátí.
Aktuálně.cz se na plán první dámy pro volební víkend ptalo jejího kabinetu od pondělí. Redakce oslovila jejího tiskového tajemníka Petra Fučíka a dotazy opakovaně urgovala.
K věci ale nebyla kancelář manželky prezidenta schopna nic říct. Kancelář prezidenta republiky se pak k jejímu programu běžně nevyjadřuje, protože první dáma má vlastní tým.
Kdyby měla Eva Pavlová k volbám přijít, zřejmě by nebyl důvod to tajit. Proto je zvláštní, že se její kancelář k celé věci nevyjádřila.
Zkritizovala volební pravidla
Místo toho v úterý večer Eva Pavlová na sociálních sítích naznačila, že se letos k volbám zřejmě nechystá - tím, že zkritizovala samotná pravidla a to, že nelze volit ze zahraničí.
„Stát poprvé pevně stanovil termín komunálních voleb přímo zákonem. Zároveň ale neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji, a to nejen ze zahraničí, ale ani z jiného místa v České republice, kde právě pracují, studují nebo tráví čas. Pokud chceme po lidech, aby se voleb účastnili, měli bychom jim zároveň pro to vytvořit podmínky,“ napsala Pavlová na Instagramu.
Definitivně z toho ale říct, že k urně skutečně nepřijde, nelze. Není totiž jasné, zda Pavlová mluví i sama za sebe, nebo jen obecně hájí možnost volit flexibilněji – a tím i svého manžela. Její vyjádření ale působí spíše tak, že letos k volbám v Černoučku nedorazí.
Nutno dodat, že první dáma není volenou funkcí a její případná neúčast tak není zdaleka tak citlivá jako u prezidenta. V Černoučku je ale zvykem, že manželé Pavlovi chodí k urně společně – zatím tomu tak bylo při každých volbách.
Kalendář dlouho dopředu
Na neobvyklou situaci s datem upozornila také starostka Černoučku Lucie Kavánová pro Litoměřický deník. Změna termínu letošních voleb podle ní sehrála při plánování dovolené roli.
Letos se komunální volby a první kolo senátních voleb uskuteční až 9. a 10. října. Jde o nejpozdější termín za posledních 12 let – předchozí komunální volby se např. konaly už 23. a 24. září 2022. Důvodem je změna zákona, podle níž se mají komunální a další volby konat v prvním celém týdnu října.
Pro prezidentský pár tak jde o poněkud nepříjemný střet dvou věcí, které se jinak pravidelně potkávají bez problémů. Podle starostky si manželé Pavlovi dovolenou v tomto období plánovali dlouhodobě a měli ji naplánovanou i letos.
Prezidentský kalendář se přitom sestavuje s velkým předstihem. U hlavy státu nejde o program, který by se plánoval jen několik týdnů dopředu.
Chyba v plánování
Petr Pavel kvůli dovolené v Maroku čelí od pátku kritice. Hrad přiznal, že prezidentova neúčast u voleb je výsledkem chyby v plánování.
„Prezident se vzhledem k pobytu v zahraničí nezúčastní hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Černouček. Prezidenta chyba v plánování mrzí,“ uvedla v pátek Kancelář prezidenta republiky.
Pavel přitom volby v Černoučku v minulosti pravidelně absolvoval a jeho příchod do malé obce pod Řípem se stal prakticky tradiční scénou každých voleb.
Pro Evu Pavlovou je přitom případná absence možná i o něco symboličtější, právě proto, že byla sama členkou černoučeckého zastupitelstva a tamní obecní politiku znala z vlastní zkušenosti.
Zvolena byla už v roce 2022, ještě předtím, než její manžel zamířil na Hrad. Po letošních komunálních volbách ale její politická mise v obci skončí, protože mandát už neobhajuje. Prezident se do pracovního režimu vrátí až v pondělí 19. října.
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