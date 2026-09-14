Po přejmenování přijde další změna. 1. prezidentská knihovna hledá ředitele

Bývalá Knihovna Václava Havla, která se přejmenovala na 1. prezidentskou knihovnu, začne hledat nového ředitele na podzim. Oznámí také nové partnery a novou vizuální identitu. Pokračovat hodlá v udílení Ceny Toma Stopparda, studentských cen a nadále provozovat archiv. Na pondělní tiskové konferenci to uvedli členové dozorčí a správní rady.
Knihovna se podle šéfa správní rady Davida Duška dostává do klidnějšího období, i když zatím trvá krizový režim vyvolaný personálními turbulencemi na jaře a chod instituce řídí ekonom Marek Měrka. Mělo by to tak být do výběru nového ředitele po Tomáši Sedláčkovi, který skončil v srpnu.
"Předpokládáme, že bychom v průběhu podzimu vyhlásili výběrové řízení na nového ředitele knihovny, je to čistě v gesci správní rady," řekl Dušek.
Změnu názvu na 1. prezidentskou knihovnu vysvětlili její zástupci jednak jako snahu vyhnout se sporu s bývalou první dámou a spoluzakladatelkou knihovny Dagmar Havlovou a jednak jako udržení kontinuity.
Změny podle Duška reputaci knihovny narušily, přesto je o její programy zájem, a to zejména od středních škol. "Pro mě je pozoruhodně pozitivní, že máme přísliby od mnoha lidí, kteří nám fandí, chtějí, aby tato instituce neskončila, mají zájem nás podporovat," řekl. Předpokládá, že v krátké době bude moci oznámit jména budoucích podporovatelů. U knihovny, která má formu nadačního fondu, by se měl podle něho také obnovit výbor složený z dárců.
Knihovna podle Duška i podle šéfa správní rady Martina Palouše trvá na tom, že bude dále spravovat svůj archiv. Dagmar Havlová v létě uvedla, že by bylo na místě ho předat veřejné instituci. Podle Duška a Palouše archiv představuje koncentraci 110 tisíc položek spojených se jménem Václava Havla na jednom místě. "Připadá mi velice důležité, aby tato otázka byla řešena smírně, archiv musí zůstat této instituci," řekl Palouš.
Archiv má podle Měrky po Martinu Vidlákovi novou vedoucí, přišla ze zahraničí. Podařilo se obměnit část z 12 členů bývalého týmu, kteří knihovnu opustili. Dušek také řekl, že kvůli své kandidatuře na starostu Prahy 5 za STAN požádal člena správní rady Michaela Kocába, aby se stal místo něho mluvčím knihovny.
Kocáb řekl, že knihovna bude bojovat do poslední chvíle. "Samozřejmě problémy, které se týkají financování atd., budou. Uděláme všechno proto, abychom to udrželi. Umíme si představit, že to na nějakou dobu může být jedna z mála organizací, která bude schopna kritického hlasu vůči tomu, co se ve společnosti děje," uvedl Kocáb.
Knihovna chce nadále pečovat o Havlův literární, dramatický a politický odkaz. Chce dbát na rozvoj občanské společnosti a být nejen tuzemskou platformou pro diskuse o svobodě a demokracii.
Knihovna Václava Havla vznikla v roce 2004 z podnětu Václava Havla po jeho odchodu z prezidentského úřadu. Původními zakladateli byli Dagmar Havlová, Karel Schwarzenberg a Miloslav Petrusek. Havlová avizovala, že 21. září oznámí, jaký projekt má její souhlas s užíváním jména Václava Havla v názvu.
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