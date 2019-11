Po pěti letech bude vystavená Věstonická venuše. Na přesun dohlížela policie

Ukrajinský režisér Oleh Sencov dnes v Evropském parlamentu převzal od jeho předsedy Davida Sassoliho Sacharovovu cenu, která mu byla udělena loni v nepřítomnosti, když ještě byl v ruském vězení. Filmař při slavnostním ceremoniálu řekl, že ocenění přebírá za všechny politické vězně v ruských věznicích, a důrazně vyzval Evropskou unii, aby nedůvěřovala ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Sencov, který byl zatčen v roce 2014 na anektovaném poloostrově Krym a následně odsouzen ke 20 rokům vězení za údajné plánování teroristických útoků na Krymu, se začátkem září vrátil na Ukrajinu. Propuštěn z ruského vězení byl v rámci výměny vězňů mezi Kyjevem a Moskvou.

Europarlament uděluje cenu nesoucí jméno předního sovětského disidenta Andreje Sacharova každoročně od roku 1988, a to jednotlivcům či organizacím bojujícím za lidská práva a základní svobody. "Je to velká čest a odpovědnost a já vám za to děkuji," uvedl Sencov s tím, že cenu přijímá za všechny politické vězně v ruských věznicích, za všechny Ukrajince, kteří jsou Ruskem stále zadržováni a za aktivisty, zajatce i vojáky, kteří bojují za nezávislost Ukrajiny či za ni položili život.