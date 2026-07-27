Po Okamurovi přebírá štafetu Babiš s Havlíčkem, příští rok se chystají do Číny

Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba ANO) by mohli příští rok na jaře navštívit Čínu. Babiš to v pondělí řekl po jednání kabinetu. Návštěva na úrovni vlády by podle premiéra mohla přinést konkrétní ekonomické výsledky. Babišův kabinet od svého nástupu opakovaně deklaroval snahu vztahy s Pekingem zlepšit. V dubnu premiér uvedl, že jeho cesta do Číny není v plánu.
Babiš v ponndělí za úspěšnou označil návštěvu předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD), který byl v Číně minulý týden. „Vyplynulo z toho to, že Čína má zájem vrátit vztahy tam, kde byly, respektive na úroveň našich spojenců,“ řekl premiér. Bylo by podle něj skvělé, kdyby se například zrušila vízová povinnost mezi oběma zeměmi.
Právě o bezvízovém styku pro Čechy, zavedení dalších přímých leteckých spojení nebo zvýšení počtu čínských turistů chtěl na návštěvě jednat Okamura. Jeho cesty se účastnili i zástupci 40 českých firem z odvětví, jako je energetika, strojírenství či průmyslové technologie.
„My jsme se víceméně domluvili s Karlem Havlíčkem, že bych tam já osobně s ním realizoval nějakou oficiální návštěvu příští rok, někdy na jaře nebo v dubnu,“ sdělil v pondělí Babiš. Bylo by to za podmínek, že by cesta přinesla nějaký zásadní úspěch, dodal.
Návštěva Číny na úrovni vlády je podle Babiše důležitá pro české firmy. „Jsem přesvědčen, že to může přinést velice konkrétní, ekonomické, prospěšné výsledky pro naši zemi a pro naše spoluobčany,“ doplnil.
Nová česká vláda, která nastoupila loni v prosinci, deklarovala snahu vztahy s Pekingem zlepšit. Napětí krátce před Okamurovou cestou zvýšilo zadržení českého občana v Číně, kterého Peking vyšetřuje kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. ČR je s mužem v konzulárním kontaktu. Podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) byl dotyčný v Číně na soukromé cestě.
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