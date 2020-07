Po nočních bouřkách zasahovali hasiči, některé domácnosti zůstávají bez proudu

V noci na středu se prohnaly Českem bouřky se silným větrem, největší škody napáchaly na Moravě. Hasiči kvůli nim vyjížděli nejčastěji k popadaným stromům, pádům elektrického vedení nebo poničeným střechám. Ještě 23 000 domácností zůstává bez elektřiny, hlavně ve Zlínském kraji. Na trase z Brna do Žďáru nad Sázavou omezilo počasí provoz vlaků.

Především popadané stromy či utržené části střech odstraňovali a zajišťovali hasiči v souvislosti s nočními bouřkami v Olomouckém kraji. Zasáhly především Přerovsko, a to Hranice a okolí, sdělil ve středu ráno mluvčí hasičů Radek Buryánek. Hasiči v souvislosti s počasím evidují do dnešního rána zhruba sto výjezdů. Na mnoha místech následky bouře stále odstraňují, sdělila dnes ráno ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová. Bouřka se Přerovskem prohnala v úterý v pozdních večerních hodinách.

Hasiči ve Zlínském kraji v noci na středu likvidovali následky bouřky. Do středečního rána vyjížděli asi ke 170 událostem, řekla mluvčí hasičů Lucie Javoříková. Zajišťovali například poškozené střechy na domech. Poté, co vítr utichl, likvidovali zejména nalomené stromy, které hrozily pádem, či ulámané větve na silnicích. Tisíce domácností zůstaly bez proudu, energetikům se přes noc podařilo asi polovinu závad odstranit. Ráno je stále bez proudu asi 15 000 domácností, řekla mluvčí společnosti E.ON Martina Slavíková.

Na Vysočině je kvůli poškozenému trakčnímu vedení po středeční bouřce stále omezený provoz vlaků mezi Křižanovem a Ostrovem nad Oslavou na trati z Brna do Žďáru nad Sázavou. Opravy by měly skončit do poledne. České dráhy na svém webu upozorňují na to, že rychlíky v tomto úseku nabírají až půlhodinové zpoždění, regionální vlaky zatím nahrazují autobusy. Bez dodávek elektřiny jsou ještě stovky domácností na Třebíčsku a na Pelhřimovsku. Na Třebíčsku bylo kolem 08:00 bez elektřiny asi 800 domácností na Pelhřimovsku 500, sdělila Slavíková.

Hasiči na Vysočině měli od středečních 18:00 kvůli počasí přes 150 technických zásahů. Nejčastěji odstraňovali stromy ze silnic. Jak uvedli na webu, v Moravci na Žďársku a v Polné spadl strom na střechu domu.

Po úterní večerní bouřce bylo dnes ráno na jižní Moravě stále 6600 domácností bez elektřiny, nejvíce je jich na Hodonínsku.

Bezprostředně po bouřce bylo bez proudu 19 000 domácností. "Jen na Hodonínsku se nám od úterý podařilo dodávky elektřiny obnovit pro 10 000 domácností, ale výpadky proudu se stále týkají 5000 domácností. Na Břeclavsku je bez elektřiny asi 600 domácností a v oblasti Brno - venkov zhruba 1000. Všechny naše pracovní čety jsou od rána opět v terénu a pokračují v odstraňování poruch. Předpokládáme, že dnes se podaří vše vyřešit," uvedla Slavíková.

Jihomoravští hasiči likvidovali následky bouřky provázené silným větrem téměř do půlnoci. Pomáhali u 125 případů, většinou odstraňovali nebezpečně nahnuté nebo vyvrácené stromy a zlomené větve.