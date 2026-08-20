Přívalový déšť i kroupy. Po nočních bouřkách přijdou další, zní výstraha ČHMÚ

V pátek odpoledne a v noci na sobotu mohou část Čech a západ Moravy zasáhnout další silné bouřky s nárazy větru až 90 kilometrů za hodinu. Napršet může až 70 milimetrů. V aktualizované výstraze o tom ve čtvrtek informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Sever Česka zasáhly bouřky už v noci na čtvrtek, další meteorologové očekávají v noci na pátek. Výstraha před nimi platí pro jihovýchod a východ Česka. Už dříve ČHMÚ uvedl, že může napršet až 30 litrů na metr čtvereční a mohou je doprovázet kroupy.
Velmi silné bouřky pak meteorologové předpovídají pro noc na sobotu. "Hlavním nebezpečným jevem budou přívalové srážky s úhrny kolem 40 mm za krátkou dobu. Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm," uvedl Filip Smola z ČHMÚ. Hrozí nárazy větru až 90 km/h, případně kroupy.
Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí od pátečních 16:00 pro pás od jižních Čech přes Středočeský kraj, Vysočinu až po Pardubický, Královéhradecký a část Libereckého kraje. V okolí této oblasti, tedy například v části Plzeňského, Ústeckého, Olomouckého a Jihomoravského kraje, budou bouřky o něco mírnější, i tam ale můžou padat kroupy.
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