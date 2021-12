Po noční službě našli poničená auta a propíchané gumy. Útoků na zdravotníky přibývá

Po sobotní noční službě čekalo na zdravotníky kladenské nemocnice nepříjemné překvapení. Neznámý pachatel propíchal pneumatiky jejich vozů nebo je jinak poškodil. Celkem poničil desítku aut. Podle policie sílí útoky a projevy agresivity vůči zdravotníkům i politikům. Čtyři pachatele už dopadli, stíhají také desítky "internetových hrdinů", jak je policie označila.

"V sobotu došlo v nočních hodinách k incidentům u naší nemocnice hned na dvou místech, bylo to dohromady u několika aut. Jednak před pavilonem A, kam by se veřejnost přímo neměla dostat, některé propíchané pneumatiky byly také před urgentním příjmem, kde je přístupné placené parkoviště," sdělila Aktuálně.cz mluvčí kladenské nemocnice Hana Plačková.

Situaci veřejně popsala na Facebooku také jedna z poškozených, zdravotní sestra Renáta H. "Dnes ráno po noční mě čekalo překvapení v podobě dvou prázdných gum, teď už vím, že schválně z boku propíchnutých," uvedla. Podle svých slov incident nahlásila policii.

"Je to šílené a neříkejte mi, že vloni nám lidé tleskali a letos budou propichovat a ničit náš majetek? Jestli to tak je, tak je mi z toho smutno, to mi věřte," napsala.

Přestože je parkoviště u nemocnice hlídané, stále je k jeho části volný přístup. "Nemocnice samozřejmě posílila ostrahu v celém areálu, ale úplně stoprocentně se těmto událostem zabránit nedá. Doufejme, že to byl poslední takový útok," věří mluvčí. "Tyto incidenty jsou stále ještě ojedinělé, celkově se ale atmosféra na pracovišti pro zdravotníky zhoršuje," dodává.

Zbraň na doktory, demonstrace před domem

Její slova potvrzují i další útoky na zdravotníky, ke kterým v poslední době v Česku došlo. Například v benešovské nemocnici muž, kterého záchranná služba převezla do nemocnice na chirurgickou ambulanci, vytáhl z batohu nůž a následně i střelnou zbraň a zdravotníky ohrožoval. Ti ale duchapřítomně z ordinace utekli a muže na ambulanci do příjezdu policie uzamkli.

Několik odpůrců očkování se také během minulého týdne hned třikrát vydalo přímo k bydlišti prezidenta České lékařské komory Milana Kubka. Vše dokumentovali v živém vysílání na facebookové stránce, na místě pokřikovali a nadávali. Už předtím protestovali například u domu biologa Jaroslava Flegra nebo hlavní hygieničky Pavly Svrčinové.

Protestující se sešli i u domu premiéra v demisi Andreje Babiše v Průhonicích u Prahy. "Stále nám někdo vyhrožuje, já to ani nehlásím. V sobotu zase bylo šest lidí, kteří křičeli před mým domem," uvedl.

Minulou středu se pak za ním vydal muž vyzbrojený nožem a plynovou pistolí. "Včera sem přišel takovýhle borec, chtěl mě napadnout, měl kudlu, pistoli a policie ho zpacifikovala na vrátnici. Ano, i to se stává," popsal ve videu na svém Facebooku Babiš a ukazoval fotografii, na které podle něj byly zbraně zadrženého.

Podle policejního mluvčího Jana Rybanského chtěl třiatřicetiletý muž předat dopis konkrétní osobě, což mu ale nebylo umožněno. Muž začal být agresivní a pracovníci ochranky ho poté, co chtěl vytáhnout pistoli, zadrželi. K Babišovi se tak nedostal. Muži za výtržnictví a násilí proti úřední osobě hrozí v případě odsouzení až šest let vězení, nyní je v lékařském zařízení v Bohnicích, dodal mluvčí.

Policie uvedla, že sílící útoky a projevy agresivity vůči pracovníkům ve zdravotnictví i politikům vnímá. "Pachatele čtyř z pěti mediálně známých útoků, ke kterým došlo v posledních dnech, jsme dopadli a vedeme s nimi řízení," napsali policisté na Twitteru.

Doplnili, že kriminalisté monitorují i kyberprostor a stíhají už desítky "internetových hrdinů", kterým za nebezpečné vyhrožování hrozí až tři roky za mřížemi.