"Holokaust 2025". Před židovským obchodem se vymočil, nasadil sombrero a začal psát

Nápisy "holokaust 2025" a "fašisti" se na fasádě obchodu Jewish E-shop na pražských Vinohradech objevily v pondělní v půl páté ráno. Nasprejoval je tam zatím neznámý vandal, po kterém nyní pátrá policie. Zachytily ho přitom kamery a na záběrech z nich je zřetelně vidět jeho tvář. Není to přitom poprvé. Podobné nápisy se na fasádě a oknech obchodu objevily již potřetí.
Jak deníku Aktuálně.cz potvrdil majitel obchodu David Fábry, všechny tři záznamy, na kterých se vandal objevuje, předal policii. Všechna videa zveřejnil i na sociálních sítích. Podal i několik trestních oznámení, kvůli kterým se vandalismem policie začala zabývat. "Předali to kriminální policii proti extremismu," řekl Fábry Aktuálně.cz.
Potvrzuje to i policie. "Zabývají se tím i kolegové z odboru extremismu a terorismu, který spadá pod pražskou policii," uvedl pro Aktuálně.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Policie se vandalismem zabývá i pro trestný čin poškození cizí věci. Pokud muže dopadne, hrozí mu až tři roky vězení.
Vandal ve všech třech případech sprejoval okolo čtvrté až páté ráno. Jednou se před obchod i vymočil. V dalším případě pak přišel s netypickou pokrývkou hlavy. Na hlavě měl velké sombrero. Na čtyřminutovém záznamu je pak vidět, jak s cigaretou v puse sprejuje na obchod. Své "dílo" na chvíli přerušuje, když ulicí prochází další lidé. Ani sombrero však jeho tvář neskryje. V jednu chvíli totiž vyšplhá až ke kameře a podívá se přímo do ní.
Jak pro Seznam Zprávy uvedl předseda Židovské obce v Praze Pavel Král, posprejování obchodu podle něj překračuje veškeré hranice. Dodal, že podle něj podobných incidentů od začátku války v Pásmu Gazy přibývá, a to nejen v Praze, ale i po celém Česku.
Krvavou válku mnozí označují za genocidu a kritizují českou vládu za podporu Izraele. Z válečných zločinů je přitom obviňována teroristická organizace Hamás, která Pásmo Gazy oficiálně ovládá, ale i izraelská armáda.