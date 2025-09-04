Domácí

"Holokaust 2025". Před židovským obchodem se vymočil, nasadil sombrero a začal psát

před 1 hodinou
Už potřetí posprejoval zatím neznámý vandal obchod se židovskými suvenýry v Praze. Pátrá po něm policie: objevuje se i na záběrech z kamery před obchodem. Svou identitu, kromě nezvyklé pokrývky hlavy, ale přitom nijak neskrýval. Hrozí mu až tři roky vězení.
Obchod tak, jak jej zanechal posprejovaný vandal při nedávném incidentu.
Obchod tak, jak jej zanechal posprejovaný vandal při nedávném incidentu. | Foto: David Fábry, se svolením k užití

Nápisy "holokaust 2025" a "fašisti" se na fasádě obchodu Jewish E-shop na pražských Vinohradech objevily v pondělní v půl páté ráno. Nasprejoval je tam zatím neznámý vandal, po kterém nyní pátrá policie. Zachytily ho přitom kamery a na záběrech z nich je zřetelně vidět jeho tvář. Není to přitom poprvé. Podobné nápisy se na fasádě a oknech obchodu objevily již potřetí. 

Jak deníku Aktuálně.cz potvrdil majitel obchodu David Fábry, všechny tři záznamy, na kterých se vandal objevuje, předal policii. Všechna videa zveřejnil  i na sociálních sítích. Podal i několik trestních oznámení, kvůli kterým se vandalismem policie začala zabývat. "Předali to kriminální policii proti extremismu," řekl Fábry Aktuálně.cz.

Potvrzuje to i policie. "Zabývají se tím i kolegové z odboru extremismu a terorismu, který spadá pod pražskou policii," uvedl pro Aktuálně.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Policie se vandalismem zabývá i pro trestný čin poškození cizí věci. Pokud muže dopadne, hrozí mu až tři roky vězení.

Vandal ve všech třech případech sprejoval okolo čtvrté až páté ráno. Jednou se před obchod i vymočil. V dalším případě pak přišel s netypickou pokrývkou hlavy. Na hlavě měl velké sombrero. Na čtyřminutovém záznamu je pak vidět, jak s cigaretou v puse sprejuje na obchod. Své "dílo" na chvíli přerušuje, když ulicí prochází další lidé. Ani sombrero však jeho tvář neskryje. V jednu chvíli totiž vyšplhá až ke kameře a podívá se přímo do ní.

Jak pro Seznam Zprávy uvedl předseda Židovské obce v Praze Pavel Král, posprejování obchodu podle něj překračuje veškeré hranice. Dodal, že podle něj podobných incidentů od začátku války v Pásmu Gazy přibývá, a to nejen v Praze, ale i po celém Česku.

Krvavou válku mnozí označují za genocidu a kritizují českou vládu za podporu Izraele. Z válečných zločinů je přitom obviňována teroristická organizace Hamás, která Pásmo Gazy oficiálně ovládá, ale i izraelská armáda.

 
