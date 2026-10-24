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Domácí

Po miliardovém škrtu nemůže ČT fungovat ve svém rozsahu, varuje ředitel Chudárek

ČTK
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Výpadek 1,3 miliardy korun z ročního rozpočtu České televize zůstává stranou pozornosti diskusí o její budoucnosti, více se řeší způsob projednávání zákona o převodu poplatků za veřejnoprávní média pod stát. Na sociální síti X to v sobotu uvedl generální ředitel ČT Hynek Chudárek. Upozornil, že se snížením rozpočtu nemůže televize fungovat v dosavadním rozsahu a dostát svým závazkům.

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek.Foto: Česká televize
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Poslanci vládní koalice časně ráno ve zrychleném jednání poslali do druhého čtení návrh na zrušení poplatků pro ČT a Český rozhlas (ČRo). Opozice způsob jednání kritizuje, jako nezodpovědný krok označil postoupení návrhu do druhého čtení také ČRo.

Návrh krátí rozpočet obou médií oproti současnosti a vedení ČT i ČRo jej označila za ohrožující a volají po pojistkách zachování nezávislosti obou médií. Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu na sociálních sítích uvedl, že financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) po zrušení poplatků zaručí zákon jako mandatorní výdaj a bude navázáno na inflaci. Veřejnoprávní média podle něj získají větší jistotu, stabilitu a nezávislost.

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"V debatě o budoucnosti České televize se stále soustředíme na způsob projednávání zákona a otázku nezávislosti. Stranou pozornosti přitom zůstává stejně zásadní problém: zákon, který prošel prvním čtením, snižuje náš rozpočet o 1,3 miliardy korun. S takovým výpadkem nemůžeme zajistit fungování České televize v dosavadním rozsahu a dostát všem svým závazkům," uvedl dnes Chudárek.

Opozice po vyhroceném nočním jednání o zrušení poplatků ostře kritizuje postup vládní koalice. Podle opozičních politiků sněmovní většina nerespektovala letité zvyklosti. Znepokojení nad situací ve Sněmovně dnes odpoledne vyjádřil i prezident Petr Pavel. Překotné projednání v noci podle něj vede k pochybnostem o záměrech předkladatelů. Babiš naopak tvrdí, že opozice téma zneužívá k eskalaci situace v Česku.

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Postoupení návrhu na zrušení poplatků do druhého čtení kritizoval také Český rozhlas, podle něhož jde o nezodpovědný krok, který ohrožuje nezávislost veřejnoprávních médií. Mluvčí rozhlasu Lidija Erlebachová připomněla, že na rizika spojená s navrhovanými změnami upozorňují také organizace včetně Evropské vysílací unie, Reportérů bez hranic, Evropské federace novinářů, Mezinárodního tiskového institutu či Syndikátu novinářů ČR.

Česká televize v letošním rozpočtu počítá s výnosem z poplatků zhruba 6,8 miliardy korun, pro rok 2027 předpokládala jeho zvýšení na přibližně sedm miliard korun. Podle novely by ČT ale měla příští rok získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun. Vedení ČT už varovalo, že návrh považuje do velké míry za likvidační. Český rozhlas by měl dostat od státu 2,065 miliardy korun, tedy o zhruba 400 milionů méně.

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