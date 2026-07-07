Po letech znovu po Babišově boku. Víme, jaký program čeká premiérovu choť Moniku v Ankaře

Po více než čtyřech letech se po boku Andreje Babiše (ANO) jako premiéra znovu v zahraničí objeví jeho manželka Monika Babišová. Přestože spolu od jara 2024 netvoří pár a nežijí ve společné domácnosti, do Turecka odletěla jako partnerský doprovod na summit NATO. Aktuálně.cz zjistilo, co všechno ji v Ankaře čeká.
Její účast premiér potvrdil už na začátku července. „Ano, doprovodí mě na neformální večeři,“ odpověděl stručně serveru iDNES.cz na dotaz, zda s ním Babišová do Turecka odcestuje.
Později na sociálních sítích vysvětlil, proč do Ankary cestuje společně s delegací. „Monika letí do Ankary, protože v úterý večer zve turecký prezident s jeho manželkou všechny šéfy delegací s manželkami, takže je to na pozvání tureckého prezidenta. Tak jsem si to nevymyslel, ale je to pozvání pro šéfa delegace a manželku,“ uvedl Babiš.
Premiér zároveň připomněl, že jeho manželka se s tureckým prezidentem i jeho ženou setkala už v minulosti. „Monika prezidenta Erdogana i jeho paní zná, protože jsme se v minulosti setkali opakovaně v Paříži, ve Washingtonu, myslím, že i v Tokiu,“ dodal.
Právě na úterní neformální večeři se Babišovi setkají také s prezidentem Petrem Pavlem. Ten ještě před odletem oznámil, že se společenské části summitu nakonec zúčastní poté, co jej na ni pozval přímo turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Právě společná večeře tradičně zahajuje dvoudenní jednání aliančních lídrů.
Účast Moniky Babišové ale nebude jen o večeři. Hostitelská země připravila pro partnerky a partnery státníků samostatný doprovodný program, který povede turecká první dáma Emine Erdoğan.
„Monika bude mít v Turecku stejně jako další manželky separátní program,“ uvedl Babiš. Podle premiéra se bude věnovat mimo jiné tématu sociálních sítí a jejich vlivu na děti. „Manželky mají na druhý den zvláštní program, kde bude velice zajímavé téma, a to jsou sociální sítě a děti,“ popsal.
Děti, turecká kultura i gastronomie
Zatímco premiéra budou čekat jednání se světovými lídry, Monika Babišová se připojí k programu určenému pro partnerky a partnery státníků. Jeho podobu už zveřejnila turecká média s odkazem na oficiální informace hostitelů summitu.
Společně s více než dvěma desítkami partnerek a partnerů prezidentů a premiérů zamíří Babišová do prezidentského paláce Çankaya, kde je přivítá turecká první dáma. Hlavním bodem programu bude kulatý stůl nazvaný „Děti, technologie a bezpečnost: Ochrana příští generace“.
Diskuse se podle programu zaměří na bezpečnost dětí v digitálním prostředí, rizika sociálních sítí, digitální gramotnost i sdílení zkušeností jednotlivých zemí. Právě téma sociálních sítí a jejich vlivu na děti ostatně před odletem zmiňoval i sám Babiš, když vysvětloval, proč jeho manželka do Ankary cestuje.
Pracovní část ale nebude jedinou položkou programu. Po debatě čeká hosty slavnostní oběd zaměřený na tradiční tureckou gastronomii v historickém sále paláce Çankaya, jehož dominantou jsou ikonické modrobílé dlaždice z Izniku z 15. a 16. století. Stoly pak budou prostřeny ubrusy s tradiční tureckou ruční výšivkou. Podle organizátorů nemá jít jen o formální pohoštění, ale také o představení turecké kuchyně, řemesel a dlouhé tradice pohostinnosti.
Následovat bude společná fotografie a prohlídka výstavy historických anatolských, mezopotámských a osmanských textilií, výšivek a dalších ukázek tradičních řemesel. Podle tureckých médií chtějí hostitelé letošní doprovodný program zaměřit nejen na bezpečnost dětí v digitálním věku, ale také na prezentaci tureckého kulturního dědictví.
Recepce se státníky
Večer se pak program znovu spojí s hlavním summitem. Prezident Recep Tayyip Erdoğan s manželkou uspořádají v prezidentském komplexu Beştepe slavnostní recepci a státní večeři pro hlavy států, předsedy vlád i jejich doprovod.
Právě tam se Monika Babišová společně s Andrejem Babišem zřejme setká i s prezidentem Petrem Pavlem.
Podobný doprovodný program připravují hostitelské země při summitech NATO pravidelně. Loni v Haagu například nizozemská královna Máxima vzala partnerky a partnery státníků na plavbu po Rotterdamu kolem ikonických dominant města. O rok dříve ve Washingtonu uspořádala americká první dáma Jill Bidenová slavnostní brunch v Národním muzeu americké historie Smithsonian a následně neformální oběd v prezidentském sídle Camp David.
Pro Babišovou půjde o první podobnou zahraniční cestu od roku 2021. Naposledy Babiše coby premiéra doprovázela na IV. budapešťský demografický summit, kde se stejně jako nyní účastnila programu určeného pro partnerky státníků a večer se připojila k oficiální státní večeři.
Během předchozího Babišova premiérského období přitom byla na podobných zahraničních akcích pravidelným hostem. Doprovázela ho například při návštěvě Bílého domu, kde se setkala s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a první dámou Melanií Trumpovou, stejně jako na dalších vrcholných mezinárodních summitech.
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