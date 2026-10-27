Národní divadlo vyhlásilo stávkovou pohotovost. Herci žádají odchod Klempíře

Odbory Činohry Národního divadla (ND) v úterý večer vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s kroky vlády a ministerstva kultury, které podle nich ohrožují svobodu slova a tisku i kulturu. Požadují mimo jiné odstoupení ministra kultury ČR Oty Klempíře (za Motoristy) a stažení projednávaného převodu financování veřejnoprávních médií pod stát.
Stávkovou pohotovost oznámila činohra po večerním představení Hamleta na jevišti v historické budově Národního divadla, sdělil mluvčí Tomáš Staněk.
„My, členové Činohry Národního divadla, se připojujeme k výzvě pobouřených studentek a studentů a vstupujeme do stávkové pohotovosti," stojí v prohlášení hereckých odborů. "Stejně jako oni jsme znepokojeni aktuálním politickým vývojem, který vyvrcholil sobotním schvalováním návrhu zákona o médiích veřejné služby do druhého čtení ve 4:36 ráno," píší členové činohry. Novelu Sněmovna nečekaně zařadila na program v pátek a po vyhroceném jednání poslala hlasy vládních poslanců do druhého čtení v sobotu ve 4:36.
Požadavky členů Činohry Národního divadla a vyhlášení stávkové pohotovosti plně podpořila Herecká asociace, sdělil prezident asociace Ondřej Kepka.
Kvůli projednávané novele vyhlásili pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na úterý 3. listopadu celodenní stávku. Ve stávkové pohotovosti je několik vysokých škol. Studenti dnes protestovali na řadě míst po celé ČR. V neděli zaplnily tisíce lidí Staroměstské náměstí v Praze. Opozice mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií, o ohrožení jejich nezávislosti či o jejich destrukci. Vládní tábor s kritikou nesouhlasí. Podle Babiše získají ČT a ČRo novým financováním větší jistotu, stabilitu a nezávislost. Klempíř financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu označil za běžné evropské řešení.
Podle členů činohry ND ohrožují politici a ministerstvo kultury bezprecedentním způsobem nejen svobodu slova a tisku, ale i uměleckého projevu a právo na svobodný přístup ke kultuře a účast na kulturním životě. Kromě neprodleného stažení návrhu na změnu financování ČT a ČRo požadují činoherní odbory i okamžité zastavení destruktivních zásahů do grantové a dotační politiky ministerstva kultury, zastavení snah radikálně proměnit Státní fond audiovize, zastavení nepovedeného výběrového řízení na nového ředitele Národní galerie Praha a stažení nového návrhu Státní kulturní politiky, píše se v prohlášení.
Ministerstvo kultury v čele s Klempířem dlouhodobě čelí kritice kulturní obce i veřejnosti. Již dříve letos byl opakovaně kritizován na demonstracích.
Obří šok v Anglii. Dron, hloupé oplácení a Arsenal vypadl s týmem ze čtvrté ligy
Fotbalisté Arsenalu senzačně vypadli z anglického Ligového poháru v osmifinále po penaltách s týmem Fleetwood Town ze čtvrté ligy. V normální hrací době skončil dnešní zápas 1:1. Domácí, které od úřadujícího vítěze Premier League dělí v pyramidě anglického fotbalu 84 míst, vyhráli rozstřel 5:3.
"Nějakou dobu to ve mně zrálo“. ANO přišlo o poslance, David Pražák opouští Babišovo hnutí
Poslanec David Pražák se rozhodl ukončit své členství v hnutí ANO. Ve Sněmovně zůstane nezařazeným poslancem. Uvedl to v úterý na facebooku a následně potvrdil ČTK. Odchod zdůvodnil osobními důvody i zasahováním celostátní politiky do regionálního dění.
Zoufalství Sparty se prý všem líbí. Jsme chlapi, opakoval kapitán a nechtěl fňukat
Hokejisté Sparty se po třetí porážce z posledních čtyř zápasů propadli v extralize na 11. místo. V Kladně v 15. kole navíc po výsledku 1:5 utrpěli svou nejvyšší prohru v ročníku. Stejně jako při prohrách s Třincem a v Liberci před sobotním vítězstvím doma nad poslední Olomoucí 2:1 v prodloužení dali jediný gól.
V Izraeli se rýsuje pat: Opozice těsně vede. Předčasná radost, zní od Netanjahua
Nejvíce mandátů v úterních parlamentních volbách v Izraeli získala podle odhadů strana Likud premiéra Benjamina Netanjahua. Blok čtyř opozičních stran má ale náskok před současnou vládní koalicí. Ani jeden z těchto bloků však nemá v Knesetu, tedy izraelském parlamentu, většinu 61 mandátů, ukazují průzkumy.
Slavia ukončila neobvyklou černou sérii. Proti Zbrojovce zářil Suleiman
Fotbalisté Slavie postoupili do čtvrtfinále domácího poháru. V osmifinále porazili Zbrojovku Brno 4:0 a ukončili sérii čtyř soutěžních zápasů bez výhry.