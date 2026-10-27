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Domácí

Národní divadlo vyhlásilo stávkovou pohotovost. Herci žádají odchod Klempíře

ČTK
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Odbory Činohry Národního divadla (ND) v úterý večer vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s kroky vlády a ministerstva kultury, které podle nich ohrožují svobodu slova a tisku i kulturu. Požadují mimo jiné odstoupení ministra kultury ČR Oty Klempíře (za Motoristy) a stažení projednávaného převodu financování veřejnoprávních médií pod stát.

Oto Klempíř, ministr kultury
Oto Klempíř, ministr kulturyFoto: HN - Lukáš Bíba
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Stávkovou pohotovost oznámila činohra po večerním představení Hamleta na jevišti v historické budově Národního divadla, sdělil mluvčí Tomáš Staněk.

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„My, členové Činohry Národního divadla, se připojujeme k výzvě pobouřených studentek a studentů a vstupujeme do stávkové pohotovosti," stojí v prohlášení hereckých odborů. "Stejně jako oni jsme znepokojeni aktuálním politickým vývojem, který vyvrcholil sobotním schvalováním návrhu zákona o médiích veřejné služby do druhého čtení ve 4:36 ráno," píší členové činohry. Novelu Sněmovna nečekaně zařadila na program v pátek a po vyhroceném jednání poslala hlasy vládních poslanců do druhého čtení v sobotu ve 4:36.

Požadavky členů Činohry Národního divadla a vyhlášení stávkové pohotovosti plně podpořila Herecká asociace, sdělil prezident asociace Ondřej Kepka.

Kvůli projednávané novele vyhlásili pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na úterý 3. listopadu celodenní stávku. Ve stávkové pohotovosti je několik vysokých škol. Studenti dnes protestovali na řadě míst po celé ČR. V neděli zaplnily tisíce lidí Staroměstské náměstí v Praze. Opozice mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií, o ohrožení jejich nezávislosti či o jejich destrukci. Vládní tábor s kritikou nesouhlasí. Podle Babiše získají ČT a ČRo novým financováním větší jistotu, stabilitu a nezávislost. Klempíř financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu označil za běžné evropské řešení.

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Podle členů činohry ND ohrožují politici a ministerstvo kultury bezprecedentním způsobem nejen svobodu slova a tisku, ale i uměleckého projevu a právo na svobodný přístup ke kultuře a účast na kulturním životě. Kromě neprodleného stažení návrhu na změnu financování ČT a ČRo požadují činoherní odbory i okamžité zastavení destruktivních zásahů do grantové a dotační politiky ministerstva kultury, zastavení snah radikálně proměnit Státní fond audiovize, zastavení nepovedeného výběrového řízení na nového ředitele Národní galerie Praha a stažení nového návrhu Státní kulturní politiky, píše se v prohlášení.

Ministerstvo kultury v čele s Klempířem dlouhodobě čelí kritice kulturní obce i veřejnosti. Již dříve letos byl opakovaně kritizován na demonstracích.

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