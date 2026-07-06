Teploty vrátí k třicítkám, srážek ubyde

Během týdne budou teploty stoupat až k 30 stupňům Celsia. Srážek od středy ubyde. Víkendová obloha bude převážně jasná, teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku a přeháňky budou jen ojedinělé.
Během svátečního pondělí bylo v Česku ještě chladno s deštěm, nejvyšší teploty přes den se většinou dostávaly jen mírně nad 20 stupňů Celsia.
Ve zbytku týdne budou nejčastěji mezi 20 a 30 stupni, srážek ubyde od středy. Víkendová obloha bude převážně jasná, teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku a přeháňky budou jen ojedinělé.
Ochladit by se mohlo ve druhé polovině července. Vyplývá to z předpovědi a měsíčního výhledu počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Slunce se dnes moc neukázalo, občasný déšť nebo přeháňky se mohly objevit na většině území. Víc než 25 stupňů Celsia teploměr ukázal jen na několika místech na jižní Moravě, téměř 27 stupňů bylo v brněnských Žabovřeskách.
V úterý už může být až polojasno, zataženo s ojedinělým deštěm zůstane zpočátku jen na severovýchodě. Později večer se občasný déšť rozšíří do severní poloviny území. Bude ale tepleji než dnes, mezi 26 a 30 stupni Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24 stupňů. Foukat může vítr s nárazy kolem 55 kilometrů v hodině.
Víkend bude horký
Ve středu začnou srážky během dne ustávat a oblačnost bude ubývat. Zase se trochu ochladí, nejvyšší teploty přes den meteorologové očekávají 20 až 25 stupňů Celsia.
Čtvrtek a pátek budou nejčastěji polojasné, ve čtvrtek ještě s ojedinělými přeháňkami. Teploty vystoupají většinou mezi 25 a 30 stupňů Celsia. Chladněji bude ve čtvrtek na severu a severovýchodě Česka, kde maxima jen mírně přesáhnou 20 stupňů.
Na víkend meteorologové předpovídají nejvyšší teploty mezi 27 a 31 stupni Celsia. "Očekáváme jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přeháňky," uvedl ČHMÚ.
Nynější a následující týden bude podle měsíčního výhledu počasí teplotně nadprůměrný, v příštím týdnu ČHMÚ očekává nejvyšší teploty v průměru až 27 stupňů Celsia. Další dva týdny počínaje 20. červencem budou chladnější. "Měli bychom se v nich přiblížit více hodnotám dlouhodobého teplotního normálu, nicméně maxima zůstanou pravděpodobně v blízkosti 25 stupňů Celsia," uvedli meteorologové.
Na srážky by měl být z následujících čtyř týdnů nejchudší ten současný. Další dva týdny budou pravděpodobně normální nebo slabě podnormální s úhrny mezi pěti a 15 milimetry. Jako srážkově nejbohatší se prozatím jeví týden na přelomu července a srpna, kdy by se úhrny měly pohybovat nejpravděpodobněji mezi deseti až 25 litry na metr čtvereční, napsal ČHMÚ. "Nicméně v tomto týdnu je nejistota předpovědi největší," doplnil.
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