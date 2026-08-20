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Domácí

Po bouřkách na jihu Moravy je bez elektřiny zhruba 4500 odběrných míst

ČTK
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Přibližně 4500 odběrných míst na jihu Moravy je po bouřkách bez elektřiny. Nejčastější příčinou jsou stromy a větve v elektrickém vedení. Nejvíce zasažené jsou Břeclavsko a Hodonínsko. Energetici pracují na odstranění poruch a obnovení dodávek, uvedl mluvčí společnosti E.ON Lubomír Budný. Desítky zásahů mají také jihomoravští hasiči.

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Spadlé stromy či větve hasiči podle přehledu zásahů odstraňovali například v Klentnici a Dolních Dunajovicích na Břeclavsku, ale také v Brně na Lesné a v Líšni. (Ilustrační foto)Foto: CTK – Říhová Michaela
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Výstraha meteorologů před silnými bouřkami provázenými přívalovým deštěm platí na jižní Moravě od čtvrtečního odpoledne do pátečních 01:00. Energetici v 19:30 evidovali 14 poruch na vedení vysokého napětí a dalších 30 na vedení nízkého napětí.

„Nejčastější příčinou poruch jsou pády stromů a větví do elektrického vedení, které následně poškodily vodiče a další části distribuční infrastruktury,“ popsal Budný.

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Hasiči měli kolem 17:30 přibližně 30 výjezdů, v 19:00 už dvojnásobek, informovali na síti Threads.

Spadlé stromy či větve hasiči podle přehledu zásahů odstraňovali například v Klentnici a Dolních Dunajovicích na Břeclavsku, ale také v Brně na Lesné a v Líšni. V Zaječí na Břeclavsku vítr strhl plechovou střechu, v Podivíně jiná střecha blokovala komunikaci a strhla část elektrického vedení.

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