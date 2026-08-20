Po bouřkách na jihu Moravy je bez elektřiny zhruba 4500 odběrných míst

Přibližně 4500 odběrných míst na jihu Moravy je po bouřkách bez elektřiny. Nejčastější příčinou jsou stromy a větve v elektrickém vedení. Nejvíce zasažené jsou Břeclavsko a Hodonínsko. Energetici pracují na odstranění poruch a obnovení dodávek, uvedl mluvčí společnosti E.ON Lubomír Budný. Desítky zásahů mají také jihomoravští hasiči.
Výstraha meteorologů před silnými bouřkami provázenými přívalovým deštěm platí na jižní Moravě od čtvrtečního odpoledne do pátečních 01:00. Energetici v 19:30 evidovali 14 poruch na vedení vysokého napětí a dalších 30 na vedení nízkého napětí.
„Nejčastější příčinou poruch jsou pády stromů a větví do elektrického vedení, které následně poškodily vodiče a další části distribuční infrastruktury,“ popsal Budný.
Hasiči měli kolem 17:30 přibližně 30 výjezdů, v 19:00 už dvojnásobek, informovali na síti Threads.
Spadlé stromy či větve hasiči podle přehledu zásahů odstraňovali například v Klentnici a Dolních Dunajovicích na Břeclavsku, ale také v Brně na Lesné a v Líšni. V Zaječí na Břeclavsku vítr strhl plechovou střechu, v Podivíně jiná střecha blokovala komunikaci a strhla část elektrického vedení.
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