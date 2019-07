Po bouřkách je bez elektřiny 2200 domácností, nejvíce výpadků je na Zlínsku

Po silných bouřkách, které v pondělí zasáhly Česko, zůstává kolem úterního poledne bez elektřiny 2200 domácností. Většina z nich je na Kroměřížsku, sdělila mluvčí distribuční společnosti E.ON Martina Slavíková. V síti společnosti ČEZ byly podle mluvčí Šárky Lapáčkové Beránkové dodávky téměř všude obnoveny, firma očekává hlášení nových poruch od chatařů a chalupářů. Hned po bouřkách bylo v Česku bez proudu 66 000 domácností.

E.ON přes noc snížil počet domácností, které se ocitly bez dodávek elektřiny, ze 17 tisíc na 4300, další odběrná místa firma připojila během dopoledne. "Aktuálně je bez elektřiny asi 2200 domácností, nejvíce jich je na Kroměřížsku (1500)," uvedla před polednem Slavíková.

E.ON hlavně na Zlínsku a Prostějovsku ještě opravuje poruchy na vedení. Před polednem jich evidoval 16 na vysokém napětí a téměř 300 na nízkém napětí. "Nyní se naši pracovníci v terénu zabývají náročnějšími opravami, jako jsou třeba zpřetrhané vodiče nebo pokroucené konzoly. Předpokládáme, že opravy se podaří dokončit v následujících hodinách," doplnila mluvčí.

Společnost ČEZ v úterý ráno opravovala poruchy v Pardubickém kraji na Svitavsku, na Vysočině na Havlíčkobrodsku a na Moravě převážně v Olomouckém kraji. "My v této chvíli opravujeme už poslední poruchy na vedeních nízkého napětí i vysokého, už jsou to jen jednotlivé úseky," řekla krátce po poledni Lapáčková Beránková. Jednotlivé domácnosti v okrajových oblastech mohou být podle ní bez proudu na Moravě. Pokud lidé po příjezdu na chatu nebo chalupu zjistí, že je dodávka elektřiny přerušena, mají to podle mluvčí nahlásit na bezplatnou linku 800 850 860.

Silné bouřky v pondělí zasáhly hlavně Olomoucký kraj a Vysočinu, místy je doprovázelo krupobití. Meteorologové dnes na Facebooku uvedli, že největší kroupy padaly v Rosovicích na Dobříšsku ve středních Čechách. Měly v průměru sedm centimetrů.

Bouřkám předcházelo horké počasí, v pražském Klementinu padl teplotní rekord z roku 1905. Meteorologové tam naměřili 35,5 stupně Celsia. Nové maximum pro první červencový den ukázal v pondělí teploměr na většině stanic měřících více než 30 let. Nejtepleji bylo v Kuchařovicích na Znojemsku, kde se teplota vyšplhala na 38,4 stupně Celsia.