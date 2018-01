Audit ministerstva zdravotnictví odkryl zbytečné výdaje. Úřad platil i za vytvoření účtu na Twitteru

AKTUALIZOVÁNO před 4 hodinami

Ministerstvo zdravotnictví podalo trestní oznámení kvůli zakázkám za 2,5 milionu korun, které zadalo dřívější vedení úřadu.

Praha - Ministerstvo zdravotnictví podalo trestní oznámení kvůli zakázkám za 2,5 milionu korun, které zadalo dřívější vedení úřadu. Nesrovnalosti odhalil audit za roky 2015 a 2016. Podle jeho výsledků není možné prokázat, že ministerstvo dostalo všechno, co proplatilo. Týká se to třeba akcí pro novináře nebo darů, některé objednávky byly podle auditu vystavené až po konání akcí. Napsal to server Blesk.cz.

"Audit, který se zabýval výdaji za roky 2015 a 2016, ukázal velmi závažná pochybení. Podali jsme proto trestní oznámení," uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Trestní oznámení podle serveru mluví o pletichách při zadávání veřejné zakázky i porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Ministerstvo v kontrolovaném období vedl Svatopluk Němeček (ČSSD). Výsledky auditu neumí komentovat. "Jsou to věci v řádech, které neřeší ministr, to řeší úředníci o tři patra níž. O žádné z těch věcí nic nevím," uvedl.

Pozvánky, termíny konání a přehled výdajů chybí podle serveru třeba u akce pro novináře v luxusním Chateau St. Havel za 20 tisíc korun, pobytu na zámku Štiřín za 180 tisíc a tří akcí v Horských lázních Karlova Studánka za víc než půl milionu. Ministerstvo podle auditorů také platilo za to, co mohli udělat úředníci sami, třeba za vytvoření profilu na Twitteru. Za čtyři stránky právní analýzy vydalo 220 tisíc korun.

Část výdajů, na které audit poukázal, tvoří školení pro tehdejšího ministra Němečka. Nemusel o nich ale vůbec vědět, na ministerstvu totiž o školení nejsou doklady a na prezenčních listinách schází ministrův podpis, píše Blesk.