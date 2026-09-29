Rakušanovo STAN nasadilo generála do voleb. ODS se zlobí kvůli porušení dohody

Jeden z nejpikantnějších soubojů o senátorské křeslo si na říjen připravil plzeňský centrální obvod. Mandát tam obhajuje Lumír Aschenbrenner. V posledních týdnech mu vyrostl zřejmě největší soupeř, kterým je bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka. Nejde jen o bitvu generací – oba muže dělí 15 let – ale také o boj mezi hlavními opozičními partnery. Tedy mezi ODS a Starosty.
O tom, že Karel Řehka půjde do senátních voleb v Plzni, psal deník Aktuálně.cz jako první už v polovině letních prázdnin.
Generál nejdříve tvrdil, že štěstí zkusí jako nezávislý kandidát. To by ale znamenalo, že ještě jako profesionální voják – kontrakt mu končil až 31. srpna – musí sesbírat tisíc podpisů na svou podporu.
Nakonec ještě v létě oznámil, že o Senát zabojuje v zádech se Starosty a nezávislými.
„Rozhodl jsem se, že nejlepší cestou bude říct si o politickou podporu,“ říká teď Řehka. „Z demokratického spektra jsou mi hodnotově nejblíž,“ vysvětluje, proč si vybral právě hnutí STAN.
Tenhle „plzeňský manévr“ se ovšem bolavě propsal do vztahů v rámci opozice. Martin Kupka, předseda ODS, totiž tvrdí, že hnutí Víta Rakušana kooperací s Karlem Řehkou porušilo dohodu.
„Ta zněla opravdu tak, že nasazovat kandidáta nebudou,“ potvrzuje Kupka v aktuálním vydání pořadu Spotlight. „Jestliže si s někým dáte ruku a domluvíte se na tom, je to součást základní dohody,“ trefuje se Kupka do Rakušana.
„Má smysl teď brečet, nebo má smysl se vztekat? Pokud máte alespoň trochu nadhledu, tak tohle musíte překročit a já Lumíru Aschenbrennerovi (senátorský kandidát ODS v obvodu Plzeň-město – pozn. red.) věřím,“ tvrdí ještě Martin Kupka.
Šéf občanských demokratů zároveň odmítá, že by kvůli aktivitě Starostů Lumíra Aschenbrennera (66) stahovali z voleb. „No ani omylem. Je to člověk, který je v Plzni pevně ukotvený jako dlouho sloužící starosta Slovan a jako někdo, komu Plzeňané opravdu rozumí. Opakovaně to ve volbách dokázal,“ chválí Kupka „svého“ kandidáta.
A zhodnotil i Karla Řehku (51), jenž podle něj jde do politiky příliš brzo: „Možná i ten krátký odstup od jeho služby v armádě k té politické pozici budou Plzeňané vyhodnocovat,“ soudí Kupka.
„Pan generál Řehka nejprve hovořil o tom – a prezentoval to tak i kolegům ve STAN i v ODS –, že bude občanským kandidátem. Nakonec oslovil STAN a ten i přes předchozí dohody nakonec přijal generála Řehku jako svého kandidáta. To se v politice děje,“ rýpnul si Kupka v pořadu Spotlight Aktuálně.cz do Rakušana i bývalého náčelníka generálního štábu.
Poslechněte si celý Spotlight s Martinem Kupkou:
„A že bych se z toho hroutil? No nehroutím,“ doplnil ještě předseda občanských demokratů.
Rakušan: O Aschenbrennera tady není zájem
Reportér deníku Aktuálně.cz o plzeňských neshodách mluvil i s Vítem Rakušanem, šéfem hnutí STAN. Ten popsal, že dohoda s Karlem Řehkou byla rychlá. I přesto, že původně v západočeské metropoli žádného kandidáta stavět nechtěli, jak informovali i na tiskové konferenci v polovině června.
„Těsně před uzavíráním kandidatur do Senátu nás oslovil Karel Řehka, že vzhledem k jeho závazku v armádě nebylo úplně jednoduché shánět podpisy a zda by měl podporu hnutí STAN,“ vykresluje Rakušan, jak námluvy s generálem začaly.
„V případě člověka, o kterém si opravdu myslím, že v téhle době – která je nejnebezpečnější od války –, do politiky patří, to naše rozhodnutí bylo docela rychlé,“ přibližuje bývalý ministr vnitra. „Hlasovalo o tom rychle předsednictvo, které jsem svolal, a nechal jsem to potvrdit celostátním výborem. Ta podpora byla jednoznačná,“ doplňuje Rakušan.
A jak to tedy bylo s občanskými demokraty? Rakušan popírá slova o jakékoliv kooperaci: „Není pravda to, co se traduje, že jsme měli před podpisem koaliční dohody nebo nějaké dohody o podpoře ODS a pana Aschenbrennera.“
„Naopak, už na začátku vyjednávání o plzeňském obvodu jsem Martinu Kupkovi říkal, že pana Aschenbrennera naši podporovat nebudou, není tady o to zájem. Ale předpokládali jsme, že nebudeme dávat podporu nikomu,“ popisuje Rakušan situaci předtím, než se ozval Řehka.
A sám bývalý náčelník generálního štábu rovněž odmítá, že by měl ke Starostům dlouhodobě blízko nebo se s Rakušanem scházel.
„Slyšel jsem i to, že údajně chodím k Rakušanovi. S Vítem Rakušanem jsem samozřejmě mluvil mnohokrát při různých příležitostech. Ty řeči ale byly o tom, že jsem za ním měl chodit na ministerstvo vnitra,“ odpověděl Řehka na jeden z dotazů reportéra deníku Aktuálně.cz.
„Na ministerstvu jsem za ním byl jen dvakrát – jednou jako ředitel NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost) a podruhé na krizovém štábu během předloňských povodní. Fakt je ale ten, že jsem se opravdu rozhodl až letos v červenci,“ dodal.
Faktem je, že Řehkova manželka Michaela, jinak také poslankyně, krajská zastupitelka a starostka Kozolup, je výraznou postavou Rakušanova hnutí v plzeňském regionu. Letos v červnu v Křimicích je navíc oddával Josef Flek (STAN), předseda sněmovního branného výboru.
Připomeňte si: Jak se Vít Rakušan naštval
na vládu Andreje Babiše
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