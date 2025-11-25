Plukovník i major před soudem kvůli těžkooděncům. Žalují je lidé z Hnutí pro život

Byla to letos na jaře pořádně vypjatá situace. Když účastníci Pochodu pro život vstoupili do Kaprovy ulice, aby prošli pár stovek metrů na pražské Staroměstské náměstí, dál už se nedostali. Na silnici se posadily desítky převážně mladých lidí, kteří proti pochodu protestovali. A zatímco účastníci pochodu tvrdili, že jen chtějí hájit právo narozených i ještě nenarozených dětí na život, protestující namítali, že ve skutečnosti upírají matkám právo na potrat.
Mezi těmito dvěma skupinami stáli policisté, kteří demonstranty přesvědčovali, aby klíčovou ulici uvolnili. Jenže se jim to nedařilo, proto začali přivolaní těžkooděnci protestující odnášet. To se ovšem časově protáhlo, takže Pochod pro život fakticky skončil předčasně - byť někteří účastníci nakonec přišli až do centra. Nebyla to ale tečka za celou událostí.
Další dějství se totiž začalo odvíjet v úterý po poledni, kdy soudce Martin Kříž začal řešit žalobu některých účastníků pochodu především na policisty, ale také na pražský magistrát a radnici Prahy 1. Podstatou této žaloby je přesvědčení účastníků, že všichni žalovaní mohli udělat více pro to, aby pochod proběhl klidnějším způsobem.
Terčem kritiky je především policie, za kterou u soudu promluvil například zástupce ředitele pražského policejního ředitelství plukovník Petr Víšek či major Daniel Kolář, který je vrchním komisařem vnější služby ředitelství policie Praha 1. Ještě než předstoupili před soud, přečetl část žaloby advokát Jakub Kříž, který má blízko k Hnutí pro život. Právě to organizovalo zmiňovaný pochod.
"Klíč v celé věci spočívá v odpovědi na jednoduchou otázku, jestli jsou policejní složky tak slabé, že 20 osob sedících na zemi, které se postupně rozrostou na počet 90, jsou schopny paralyzovat činnost policejních složek natolik, že to policie vzdala? Že nebyla schopna poskytnout ochranu lidem?" ptal se Kříž, podle kterého jsou účastníci napadáni demonstranty pravidelně už několik let, až to letos dosáhlo vrcholu. "Policie nepřijala všechna potřebná opatření," stěžoval si Kříž.
Právní zástupci policie, Prahy 1 i magistrátu následně žalobu odmítali a snažili se soudci vysvětlit, že udělali maximum možného. "Policie nemohla předvídat počet odpůrců, kteří blokovali pochod. Policie proto navrhla pochod ukončit předčasně, ale svolavatel pochodu s tím nesouhlasil. A to přesto, že věděl o protestujících, kteří se v té chvíli už formovali v Kaprově ulici," prohlásila právní zástupkyně policie Eva Matyášová.
Podle ní policie poskytla Pochodu pro život ochranu od úplného počátku až po skončení akce a zakročila také proti demonstrantům. "Je třeba si uvědomit, že tam bylo asi 90 osob, které nebylo možné odsunout nějak živelně a rychle. Bylo třeba postupovat striktně podle zákona," tvrdila Matyášová, která podrobně vysvětlovala, co všechno těžkooděnci museli udělat, než mladé protestující odnesli mimo vozovku.
Při následujícím projednání se soudce zajímal o všechny detaily policejního postupu, takže plukovník Víšek i major Kolář dlouhé minuty vysvětlovali, co a jak přesně v inkriminovaný den dělali. Víšek byl přitom velitelem celého zásahu a sbíhaly se u něj veškeré informace, ať už od policistů v ulicích, tak i z vrtulníku, který pochod také sledoval. Kolář byl mužem, který měl na starosti samotný pochod, takže byl i tím, kdo pořadatelům pochodu navrhoval, aby ho ukončili dříve.
Podobně jako Víšek také Kolář soudci vysvětloval, jak se snažili v každé chvíli pomáhat účastníkům pochodu a zároveň i vést pochod tak, aby nenastaly problémy. Z Víškových slov bylo zřejmé, že je ale pohyb mladých demonstrantů zaskočil, policisté nečekali, že jich bude tolik a během velmi krátké chvíle obsadí zmiňovanou Kaprovu ulici. Zároveň ale Víšek trval na tom, že policisté nic nepodcenili, na pochod i možné protiakce se připravili a do služby povolali rekordní množství svých lidí.
"Nejvíce ze všeho bývá rizikové fotbalové derby Sparta - Slavia, kdy jsme například letos nasadili 252 policistů. V den Pochodu pro život jsme měli ve službě 233 policistů a dalších 55 jsme ještě povolali dodatečně," bránil policii zástupce ředitele pražské policie Víšek, podle kterého bylo také adekvátní nasazení těžkooděnců. "Během jedné hodiny jsme vyřešili 90 demonstrantů, kteří bránili pochodu," upozorňoval soudce a dodával, že něco takového považuje za velký úspěch.
Úterním soudním jednáním ale ještě nic nekončí. Soudce má v plánu mimo jiné pustit videozáznamy z celé akce, stejně jako si chce poslechnout komunikaci mezi policisty v terénu. Jednání tak odročil na polovinu prosince, kdy bude ostře sledovaný proces pokračovat. Celou záležitost sledují i politici, kteří mají blízko k Hnutí pro život. Na postup policie si stěžovali hned v dubnu, ministr vnitra Vít Rakušan se ale za policisty postavil.
VIDEO: "Kdyby policie postupovala svižně, mohla blokádu rozebrat," míní advokát žalujících