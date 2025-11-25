Domácí

Plukovník i major před soudem kvůli těžkooděncům. Žalují je lidé z Hnutí pro život

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 2 hodinami
Pražský soud začal v úterý odpoledne řešit patrně nejvážnější letošní střet mezi policisty a několika desítkami mladých lidí, kteří bránili vlastními těly pochodu Hnutí pro život. Celý případ se dostal k soudu proto, že někteří účastníci tohoto pochodu žalují policii. Jsou přesvědčeni, že policie udělala málo pro hladký průběh pochodu. Policisté obvinění odmítají.
Tato skupina bránila letos v dubnu účastníkům Pochodu pro život v cestě do centra Prahy. Někteří účastníci žalují policii, že byla vůči protestujícím benevolentní.
Tato skupina bránila letos v dubnu účastníkům Pochodu pro život v cestě do centra Prahy. Někteří účastníci žalují policii, že byla vůči protestujícím benevolentní. | Foto: Radek Bartoníček

Byla to letos na jaře pořádně vypjatá situace. Když účastníci Pochodu pro život vstoupili do Kaprovy ulice, aby prošli pár stovek metrů na pražské Staroměstské náměstí, dál už se nedostali. Na silnici se posadily desítky převážně mladých lidí, kteří proti pochodu protestovali. A zatímco účastníci pochodu tvrdili, že jen chtějí hájit právo narozených i ještě nenarozených dětí na život, protestující namítali, že ve skutečnosti upírají matkám právo na potrat.

Mezi těmito dvěma skupinami stáli policisté, kteří demonstranty přesvědčovali, aby klíčovou ulici uvolnili. Jenže se jim to nedařilo, proto začali přivolaní těžkooděnci protestující odnášet. To se ovšem časově protáhlo, takže Pochod pro život fakticky skončil předčasně - byť někteří účastníci nakonec přišli až do centra. Nebyla to ale tečka za celou událostí.

Související

Těžkooděnci v centru Prahy. Odpůrci Hnutí pro život bránili svými těly pochodu

Pochod pro život, 25. dubna 2025, Praha Radek Bartoníček 7

Další dějství se totiž začalo odvíjet v úterý po poledni, kdy soudce Martin Kříž začal řešit žalobu některých účastníků pochodu především na policisty, ale také na pražský magistrát a radnici Prahy 1. Podstatou této žaloby je přesvědčení účastníků, že všichni žalovaní mohli udělat více pro to, aby pochod proběhl klidnějším způsobem.

Terčem kritiky je především policie, za kterou u soudu promluvil například zástupce ředitele pražského policejního ředitelství plukovník Petr Víšek či major Daniel Kolář, který je vrchním komisařem vnější služby ředitelství policie Praha 1. Ještě než předstoupili před soud, přečetl část žaloby advokát Jakub Kříž, který má blízko k Hnutí pro život. Právě to organizovalo zmiňovaný pochod.

"Klíč v celé věci spočívá v odpovědi na jednoduchou otázku, jestli jsou policejní složky tak slabé, že 20 osob sedících na zemi, které se postupně rozrostou na počet 90, jsou schopny paralyzovat činnost policejních složek natolik, že to policie vzdala? Že nebyla schopna poskytnout ochranu lidem?" ptal se Kříž, podle kterého jsou účastníci napadáni demonstranty pravidelně už několik let, až to letos dosáhlo vrcholu. "Policie nepřijala všechna potřebná opatření," stěžoval si Kříž. 

O úterní projednávání žaloby na policii od účastníků pochodu byl velký zájem, takže soudní zřízenci rozdávali lístky. Bez nich se nebylo možné do soudní síně dostat.
O úterní projednávání žaloby na policii od účastníků pochodu byl velký zájem, takže soudní zřízenci rozdávali lístky. Bez nich se nebylo možné do soudní síně dostat. | Foto: Radek Bartoníček

Právní zástupci policie, Prahy 1 i magistrátu následně žalobu odmítali a snažili se soudci vysvětlit, že udělali maximum možného. "Policie nemohla předvídat počet odpůrců, kteří blokovali pochod. Policie proto navrhla pochod ukončit předčasně, ale svolavatel pochodu s tím nesouhlasil. A to přesto, že věděl o protestujících, kteří se v té chvíli už formovali v Kaprově ulici," prohlásila právní zástupkyně policie Eva Matyášová.

Podle ní policie poskytla Pochodu pro život ochranu od úplného počátku až po skončení akce a zakročila také proti demonstrantům. "Je třeba si uvědomit, že tam bylo asi 90 osob, které nebylo možné odsunout nějak živelně a rychle. Bylo třeba postupovat striktně podle zákona," tvrdila Matyášová, která podrobně vysvětlovala, co všechno těžkooděnci museli udělat, než mladé protestující odnesli mimo vozovku.

Při následujícím projednání se soudce zajímal o všechny detaily policejního postupu, takže plukovník Víšek i major Kolář dlouhé minuty vysvětlovali, co a jak přesně v inkriminovaný den dělali. Víšek byl přitom velitelem celého zásahu a sbíhaly se u něj veškeré informace, ať už od policistů v ulicích, tak i z vrtulníku, který pochod také sledoval. Kolář byl mužem, který měl na starosti samotný pochod, takže byl i tím, kdo pořadatelům pochodu navrhoval, aby ho ukončili dříve.

Podobně jako Víšek také Kolář soudci vysvětloval, jak se snažili v každé chvíli pomáhat účastníkům pochodu a zároveň i vést pochod tak, aby nenastaly problémy. Z Víškových slov bylo zřejmé, že je ale pohyb mladých demonstrantů zaskočil, policisté nečekali, že jich bude tolik a během velmi krátké chvíle obsadí zmiňovanou Kaprovu ulici. Zároveň ale Víšek trval na tom, že policisté nic nepodcenili, na pochod i možné protiakce se připravili a do služby povolali rekordní množství svých lidí.

Související

Chci od Rakušana vysvětlení. Poslankyně kritizuje policii kvůli blokádě pochodu

Těžkooděnci, kteří v sobotu bránili tomu, aby demonstranti nenarušili Pochod pro život. nakonec se jim to ale nepodařilo, protože demonstranti cestu zatarasili.
14:40

"Nejvíce ze všeho bývá rizikové fotbalové derby Sparta - Slavia, kdy jsme například letos nasadili 252 policistů. V den Pochodu pro život jsme měli ve službě 233 policistů a dalších 55 jsme ještě povolali dodatečně," bránil policii zástupce ředitele pražské policie Víšek, podle kterého bylo také adekvátní nasazení těžkooděnců. "Během jedné hodiny jsme vyřešili 90 demonstrantů, kteří bránili pochodu," upozorňoval soudce a dodával, že něco takového považuje za velký úspěch.

Úterním soudním jednáním ale ještě nic nekončí. Soudce má v plánu mimo jiné pustit videozáznamy z celé akce, stejně jako si chce poslechnout komunikaci mezi policisty v terénu. Jednání tak odročil na polovinu prosince, kdy bude ostře sledovaný proces pokračovat. Celou záležitost sledují i politici, kteří mají blízko k Hnutí pro život. Na postup policie si stěžovali hned v dubnu, ministr vnitra Vít Rakušan se ale za policisty postavil.

VIDEO: "Kdyby policie postupovala svižně, mohla blokádu rozebrat," míní advokát žalujících

Zástupce žalující strany Jakub Kříž v rozhovoru pro Aktuálně.cz, které oslovilo i advokátku policie. Omluvila se, že s médii nemůže mluvit. | Video: Radek Bartoníček

 
Mohlo by vás zajímat

Uspěje Babiš u Pavla? Nad Turkem visí otazník, podívejte se na vládní kandidáty

Uspěje Babiš u Pavla? Nad Turkem visí otazník, podívejte se na vládní kandidáty

"Č*rák, idiot, ty vole," vzkázal Hřibovi zastupitel z ANO. Nadávky zachytil mikrofon

"Č*rák, idiot, ty vole," vzkázal Hřibovi zastupitel z ANO. Nadávky zachytil mikrofon
1:49

Babiš předá Pavlovi seznam ministrů. Nominace už s Motoristy a SPD schválili

Babiš předá Pavlovi seznam ministrů. Nominace už s Motoristy a SPD schválili

To není rusofobie, ale mánie, zuří Rusové, že jim zavřeli dům. Trable mají i v Česku

To není rusofobie, ale mánie, zuří Rusové, že jim zavřeli dům. Trable mají i v Česku
2:01
domácí Aktuálně.cz Obsah policie demonstrace interupce

Právě se děje

před 48 minutami
Vyhrocené emoce v Edenu. Slavia v Lize mistrů obrala španělského favorita

Vyhrocené emoce v Edenu. Slavia v Lize mistrů obrala španělského favorita

Fotbalisté Slavie v 5. kole Ligy mistrů remizovali s Bilbaem 0:0. Pražané získali v soutěži třetí bod, na vítězství v hlavní fázi však stále čekají.
před 51 minutami
Slavný Schickův moment. Čech parádní trefou završil výhru nad Manchesterem City

Slavný Schickův moment. Čech parádní trefou završil výhru nad Manchesterem City

Bayer Leverkusen zvítězil v 5. kole fotbalové Ligy mistrů na hřišti Manchesteru City 2:0. Svým druhým gólem v soutěži k tomu přispěl Patrik Schick.
Aktualizováno před 1 hodinou
Slavia - Bilbao 0:0. Čekání na výhru nekončí, Pražané v Lize mistrů remizovali

Přenos skončil
Slavia - Bilbao 0:0. Čekání na výhru nekončí, Pražané v Lize mistrů remizovali

Sledovali jste online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Slavií Praha a Athleticem Bilbao.
Aktualizováno před 2 hodinami
Zbývá dořešit pár bodů, sdělil Trump. Znovu posílá Witkoffa za Putinem

ŽIVĚ
Zbývá dořešit pár bodů, sdělil Trump. Znovu posílá Witkoffa za Putinem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 2 hodinami
Šlágr Pardubic se Spartou začal bitkou. Jsme dobří kamarádi, vysvětloval Lauko

Šlágr Pardubic se Spartou začal bitkou. Jsme dobří kamarádi, vysvětloval Lauko

Šlágr 26. kola hokejové extraligy mezi Pardubicemi a Spartou okořenila nezvyklá bitka krátce po úvodním buly.
před 2 hodinami
Plukovník i major před soudem kvůli těžkooděncům. Žalují je lidé z Hnutí pro život

Plukovník i major před soudem kvůli těžkooděncům. Žalují je lidé z Hnutí pro život

Překažený Pochod pro život vyvolal v minulosti hodně emocí i mezi politiky. Teď se začal pochodem a ležícími demonstranty zabývat soud.
Aktualizováno před 2 hodinami
Uspěje Babiš u Pavla? Nad Turkem visí otazník, podívejte se na vládní kandidáty

Uspěje Babiš u Pavla? Nad Turkem visí otazník, podívejte se na vládní kandidáty

Zatímco u některých ministerských kandidátů je už delší dobu jasno, nad jinými stále visí obří otazníky. Babiš navíc musí vyřešit svůj střet zájmů.
Další zprávy