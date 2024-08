Plomby plně hrazené pojišťovnou zůstanou i po zákazu amalgámu

Po zákazu amalgámu v roce 2026 zůstane i dospělým možnost mít zubní plomby plně hrazené ze zdravotního pojištění. Informaci České stomatologické komory ve středu potvrdilo ministerstvo zdravotnictví. V původním návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, který ministerstvo předložilo v dubnu k připomínkám, se počítalo jen s variantou částečné úhrady, případně čerpání z fondu prevence.

Podle prezidenta České stomatologické komory se dospělo k dohodě, že dospělým bude z pojistného hrazena jednoduchá nevrstvená výplň z fotokompozitu. "V zásadě to vypadá, že se pro pacienty nic nezmění, žádný pacient neodejde s neošetřeným zubem," řekl Roman Šmucler.

Ministerstvo v novele, kterou chce předložit na jednání vlády v září, počítá s úhradou fotokompozitní výplně. "Vzhledem k postupu zhotovení lze tuto výplň využít zejména u menších kazů s hloubkou do čtyř milimetrů," sdělil zástupce tiskového mluvčího ministerstva zdravotnictví Jan Řežábek. Ve výjimečných a medicínsky odůvodněných materiálech pojišťovna uhradí i plombu z jiného materiálu.

Lidé si navíc podle Řežábka budou moci nově doplatit rozdíl mezi levnější fotokompozitní výplní, kterou by jim uhradila plně pojišťovna, a kvalitnější bílou plombou vrstvenou nebo z jiných materiálů. Ty si v současné době lidé platí celé, úhrada jen rozdílu není možná. Podle Šmuclerova dřívějšího vyjádření stojí sedm set až tři tisíce korun.

V současné době platí pojišťovny dospělým amalgám, bílé plomby mají hrazené jen děti nebo lidé, kteří mají opravovaný kaz na prvních třech párech zubů.

Reálně ale někteří stomatologové už amalgám nepoužívají a mají jen bílé hrazené výplně. Podle Šmuclera by i bez zákazu, který EU zavádí z ekologických důvodů, metoda sama zanikla kolem roku 2030, protože se jí studenti na fakultách neučí.

Podle původního návrhu novely měl mít pojištěnec nárok na čtyřicet procent ceny bílé plomby, plně hrazené by je měly jen děti nebo dospělí na prvních třech párech zubů. Na zbytek by pacient mohl čerpat ze svého osobního účtu u zdravotní pojišťovny, pokud by například absolvoval prevenci nebo screening, mohl by si nechat výplň proplatit celou. Zavedení tohoto systému na podporu prevence i pro jinou jinak nehrazenou péči zavádí novela i pro další zdravotní péči.

Ročně hradí pojišťovny více jak čtyři a půl milionu plomb, kolik jich ale lidé platí sami, stát neví. Za amalgámovou pojišťovna lékaři zaplatí asi devět set korun. Viceprezident stomatologické komory Robert Houba uvedl, že v zákoně přesná úhrada stanovena nebude, předběžná dohoda je ale zhruba šestnáct set korun. Podle Šmuclera tak bude nutné, aby zdravotní pojišťovny na stomatologii přidaly více peněz. Loni na ni šlo asi sedmnáct miliard korun, tedy zhruba půl druhého procenta nákladů na zdravotní péči.

