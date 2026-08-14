Plechovky i trdelníky. Lidé na Václaváku vyhodí do košů tunu odpadků denně

Do odpadkových košů na pražském Václavském náměstí vyhodí lidé zhruba tunu odpadků denně, třetinu tvoří nápojové obaly. Vyplývá to z analýzy, kterou ve čtvrtek a v pátek uskutečnily pražský magistrát, Praha 1 a Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN).
Pracovníci sbírali odpadky z košů na vybraných místech v centru a následně jej roztřídili podle typů. Cílem je získat data o složení odpadu, na základě kterých mají vzniknout opatření ke zlepšení pořádku v ulicích. Podobný rozbor se uskutečnil loni v prosinci.
Sběr se konal ve čtvrtek od 12:00 do 24:00. Pracovníci odpad sbírali vždy čtyři hodiny na Václavském náměstí, v ulici Na Příkopech a v Dlouhé ulici. Podle Petra Novotného z INCIEN lidé za čtyři hodiny na Václavském náměstí vyhodili 170 kilogramů odpadků, což odpovídá zmíněné tuně denně. Kromě plechovek a PET lahví tvořily třetinu odpadu jednorázové obaly, především kelímky, a zbylá třetina byla standardní směsný odpad.
V koších byl i živnostenský odpad z restaurací či obchodů a domovní odpadky, které pravděpodobně vyhazují turisté využívající krátkodobé ubytování v bytech přes on-line platformy. Poměrně časté byly podle Novotného i nedojedené potraviny, především trdelníky.
Za 12 hodin pracovníci sesbírali celkem asi 800 kilogramů odpadků. Součástí projektu bylo i zkušební třídění v Dlouhé ulici, kde byl vedle 14 běžných košů umístěn také provizorní koš na tříděný odpad určený pro PET lahve, plechovky a plasty.
Sesbíraný odpad v pátek pracovníci třídili a vyhodnocovali na Mariánském náměstí před budovou magistrátu. „Problém přetékajících košů v centru města už nemůžeme dál zametat pod koberec, proto ho v pátek máme doslova na dlažbě Mariánského náměstí,“ uvedla náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti).
Projekt vznikl z iniciativy zastupitelky Prahy 1 Bronislavy Sitár Baborákové (nez.), podle které je nutné pro řešení problému s přemírou odpadků v centru získat jasná data o tom, co lidé vyhazují. První rozbor se uskutečnil v zimě a nynější data z vrcholící letní sezony poslouží i ke srovnání, jak se složení odpadu liší v závislosti na turistickém ruchu.
„Nyní se dají dohromady čísla ze zimní a letní části, vyhodnotí se a poté si sedneme ke kulatému stolu se všemi účastníky včetně gastroprovozů či fastfoodů, které mají i vůli něco měnit,“ řekla Sitár Baboráková. Problém PET lahví a plechovek by podle ní v budoucnu mohlo vyřešit jejich zálohování, ale město do té doby může najít i jiné způsoby, jak problém s odpadky zmírnit.
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