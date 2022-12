Platy od ledna vzrostou o 13 procent. Prezidentovi, ministrům, poslancům i senátorům

Česká armáda ve středu převezme v kasárnách v Přáslavicích v Olomouckém kraji první z tanků darovaných Německem, oznámilo v pondělí ministerstvo obrany. Německo se rozhodlo darovat Česku za její pomoc Ukrajině 14 starších tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo.

Tanky pocházejí ze skladových zásob zbrojní firmy Rheinmetall. Kromě 14 bojových a jednoho vyprošťovacího tanku Bpz3 Büffel česká armáda na základě v říjnu podepsaných smluv dostane také náhradní díly, munici, tříletou servisní podporu včetně výcviku vojáků.

Všechny tanky by měly být v Česku do konce příštího roku. Vyprošťovací vozidlo, které je namontováno na vylepšeném podvozku Leopard 2, bude připraveno do poloviny roku 2024.