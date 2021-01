Plán očkování Česka nabírá zpoždění. V únoru se navíc může situace ještě zhoršit

Už více než 222 tisíc dávek vakcíny proti koronaviru naočkovali zdravotníci v celém Česku, přes 17 tisíc lidí už i přeočkovali. Jenže to je méně, než s čím počítala schválená vakcinační strategie. Česko tak lednový cíl splnit pravděpodobně nestihne, navíc v únoru může být situace ještě horší. Čeká se omezování dodávek vakcín a ty, co přijdou, budou zřejmě primárně určeny na přeočkování.

Český očkovací plán počítá s tím, že do konce srpna by alespoň jednu dávku vakcíny proti koronaviru mělo dostat 6,6 milionu Čechů. Jenže zpoždění nabírá hned první měsíc po startu očkování. V lednu mělo dostat vakcínu 346 tisíc lidí, ale to se při stávajícím tempu očkování zcela jistě nestihne. K úternímu večeru se naočkovalo 222 tisíc dávek, přičemž ve všední dny se jen jednou počet očkovaných osob přehoupl přes 15 tisíc, o víkendech se pak pohybuje okolo tří tisíc.

V únoru navíc může být situace ještě horší, protože mnoho dávek vakcíny bude nutné vyhradit pro ty, kteří přijdou na přeočkování. Předseda Asociace krajů a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba již před časem varoval, že může dojít k faktickému zastavení očkování nových lidí.

Zpoždění způsobuje především to, že společnosti Pfizer a BioNTech oznámily, že nestihnou vyrobit tolik vakcíny, kolik se původně plánovalo. Menší dodávky tak podobně jako celá Evropa řeší také Česko. Například Středočeský kraj tak podle hejtmanky Petry Peckové dostane v tomto týdnu pouze 85 procent původně plánovaného množství vakcín, v dalším týdnu 67 procent a v dalších dvou týdnech jen 84 procent.

Pražská Všeobecná fakultní nemocnice pak skutečně dočasně pozastavuje očkování nových zájemců, protože stávající množství vakcín dostačuje pouze na přeočkování těch, kteří první dávku dostali. "Začátkem února neplánujeme otevírat kapacitu pro centrální registr z důvodu nedostatku vakcín," popsala mluvčí Marie Heřmánková, ačkoliv nemocnice od minulého pátku prodloužila interval mezi oběma dávkami z 21 na 28 dnů, což je v souladu s registrací vakcíny. K podobnému kroku sahají i další nemocnice, aby se pokud možno předešlo tomu, že se očkování nových lidí zastaví.

V nejistotě, kolik vakcíny dostanou, jsou však nemocnice po celé republice. "Termíny pro první dávku pro seniory starší 80 let jsme již minulý týden otevřeli pouze do konce příštího týdne. Další otevřeme v případě, že budeme mít jistotu dodání vakcíny," řekla mluvčí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Dana Lipovská.

Nemocnice se tak chtějí vyhnout tomu, aby rušily již potvrzené termíny, což se v předchozích dnech na některých místech dělo. Mnoho seniorů a jejich rodinných příslušníků si stěžovalo, že o zrušení termínu očkování se často dozvěděli na poslední chvíli. "Termíny byly otevřeny v době, kdy stát tvrdil, že vakcíny dodá dle plánu. Jejich následné omezení způsobilo rušení již rezervovaných termínů - nemáme čím očkovat," vysvětlovala minulou sobotu hejtmanka Pecková.

Plán ministerstva, že chce v únoru začít očkovat dalších 271 tisíc lidí, spoléhá na to, že již bude k dispozici oxfordská vakcína AstraZeneca, které by mělo do Česka dorazit během února 200 tisíc dávek. V tuto chvíli ji však stále neschválila Evropská léková agentura (EMA), dojít by k tomu mělo tento pátek. Podle ředitelky českého Státního úřadu pro kontrolu léčiv Ireny Storové by schválení vakcíny nemělo nic zhatit. "Nedovedu si představit, co by to mohlo způsobit. Samozřejmě ale může ještě dojít třeba k posunutí v řádu dní," řekla Storová.

I když ale ke schválení dojde, hrozí, že slíbené množství 200 tisíc dávek do Česka nakonec v únoru nedorazí. Společnost AstraZeneca totiž oznámila, že Evropské unii v počátku nedodá nasmlouvané množství vakcíny z důvodu toho, že musí přípravek upravit v souvislosti s koronavirovými mutacemi.

S jakým počtem naočkovaných počítala vládní strategie?

Pfizer Moderna AstraZeneca podané 1. dávky podané 2. dávky leden 326 625 20 000 346 625 únor 303 225 115 000 200 000 271 600 346 625 březen 429 000 105 000 400 000 662 400 271 600

Ministr zdravotnictví Jan Blatný vzhledem k výpadkům dodávek vakcín již oznámil, že původní plán stihnout naočkovat všechny zájemce z nejohroženějších skupin - tedy klienty domovů pro seniory, lidi starší 80 let a zdravotníky, kteří se starají o lidi s covidem - se z konce února posouvá na konec března. Z toho důvodu by se podle Blatného mělo posunout očkování dalších lidí, kteří mají nižší prioritu.

Data Ústavu zdravotnických informací a statistik, které má redakce Aktuálně.cz k dispozici, ukazují, že dosud největší část vakcíny obdržel zdravotnický personál v nemocnicích a záchranné službě, ke kterému šlo 32,7 procenta všech podaných dávek. Dalších 19 procent dávek pak obdrželi ostatní zdravotníci a hygienici. Více než 18 procent vakcíny mířilo k pracovníkům a klientům v sociálních službách.

Běžná populace starší 80 let pak dostala 45 tisíc dávek, což tvoří 20 procent všech dávek. Kolonka "ostatní", do které spadají lidé pracující na odběrových místech či medici a dobrovolníci pracující v nemocnicích nebo sociálních službách, pak tvoří necelých 10 procent.

Nejvíc dávek podle pondělních dat mířilo do Prahy, díky čemuž počet očkovaných lidí na 1000 obyvatel dosahuje hodnoty 38, což je výrazně více než v regionech. V tomto ohledu ve druhém Jihočeském kraji dostalo vakcínu 22 lidí na 1000 obyvatel. Naopak nejmenší proočkovanost - dvěma či jednou dávkou - je v Ústeckém kraji, kde vakcínu dostalo jenom devět lidí na 1000 obyvatel.

V Česku se ale už neočkuje pouze vakcínou od společností Pfizer a BioNTech, nýbrž také tou od společnosti Moderna, kterou už rovněž schválila Evropská léková agentura. Do země zatím přišla jenom jedna várka, a to 14. ledna v množství 840 lahviček, z nichž každá obsahuje dostatek látky pro 10 dávek očkování.

Kompletní balení putovalo do Moravskoslezského kraje, který je s výjimkou 20 dávek podaných ve Zlínském kraji, jediným místem, kde se v Česku vakcínou Moderna očkuje. Z 8400 dávek se dosud použilo více než 5 tisíc, přičemž v posledních dnech se očkování touto vakcíno pomalu utlumuje, což může být dáno ponecháním vakcíny na přeočkování. Druhá dávka se u vakcíny Moderna podává minimálně s odstupem 28 dní.

Kolik dávek přesně do Česka dosud dorazilo, nelze jednoznačně říct. K úternímu večeru do Česka dorazilo již zmiňovaných 8400 dávek vakcíny Moderna a dále celkem 49 530 lahviček vakcíny Comirnaty od společností Pfizer a BioNTech. Důvodem, proč nelze přesně určit počet dávek, je to, že z lahviček Comirnaty lze v některých případech dostat místo původních pěti dávek ještě o jednu dávku více.

V případě, že by ze všech lahviček dostali zdravotníci šest dávek - což není ani možné, protože zprvu to nebylo povolené - vyšlo by to na 297 tisíc dávek, v případě pěti dávek z jedné lahvičky pak na 247 tisíc dávek. Reálné množství tedy bude někde uprostřed mezi těmito hodnotami.

Počet podaných dávek podle věku očkovaných k úternímu večeru