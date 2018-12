Bohulibé, ale nesouhlasím, odmítl Plaga plošné zavedení bezplatných obědů pro školáky

Ministr školství Robert Plaga (ANO) nesouhlasí s tím, aby děti ve školách dostávaly plošně bezplatné obědy. S návrhem přišli sociální demokraté a záměr podporuje premiér Andrej Babiš (ANO). Podle Plagy jde o dobrý úmysl podpořit děti z chudých rodin, ale mělo by se k němu najít jiné řešení. Plaga to dnes řekl novinářům na setkání na ministerstvu školství.

"Co se týká obědů zdarma do škol, tak já nejsem přívržencem plošné varianty," uvedl. Nelíbí se mu návrh poslankyně Kateřiny Valachové (ČSSD) zavést bezplatné obědy pro mateřské školy a na prvním stupni základních škol, ani varianta bezplatného poledního jídla pro celé základní školy, o které mluvil Babiš.

"Nezpochybňuji, že to je bohulibý účel, ale myslím si, že to řešení by mělo být jiné než celoplošné," řekl. Podle něj je sice pravda, že chození na obědy zlepšuje zapojení dětí do kolektivu i jejich školní prospěch.

Domnívá se, že na zaplacení stravy ve škole ale chybí peníze jen některým rodinám. Uvítal by proto spíše cílenou podporu pro ty, kteří to opravdu potřebují.

Připomněl, že ministerstvo školství má dotační program, kterým podporuje neziskové organizace, jež zajišťují placení školních obědů žákům základních škol z chudých rodin. Na rok 2019 v něm ministerstvo podle tiskového oddělení úřadu na tyto účely vyčlenilo 30 milionů korun. Podobný dotační program má ministerstvo práce a sociálních věcí.

Sociální demokraté navrhují, aby byly obědy v mateřských školách a na prvním stupni základních škol zdarma od září 2020. Změna má podle nich umožnit dětem ze znevýhodněných podmínek zúčastnit se všech školních aktivit. Pro veřejné rozpočty by měla novinka znamenat výdaj 5,4 miliardy korun na jeden školní rok.

Rodiče školáků dosud doplácejí na obědy ve školních zařízeních zhruba 25 korun. Pokud by byla změna školského zákona schválena v předloženém znění a začala platit od září 2020, v daném roce by stála 1,8 miliardy korun navíc.

Valachová uvedla, že ČSSD u předlohy očekává podporu ze strany koaličního partnera hnutí ANO. Babiš se záměrem zavedení bezplatných obědů souhlasí. Podle něj by se mělo týkat prvního i druhého stupně základních škol.

Předkladatelé argumentují mimo jiné seznamem zemí, kde mají školáci bezplatné stravování. K Finsku, Skotsku či Anglii se na začátku prosince přidalo Slovensko.

