Plaga chce vrátit platy učitelů na 130 procent průměrné mzdy

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) chce, aby se platy učitelů dostaly zpět ke 130 procentům průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o šest až sedm procent. Plaga to řekl novinářům před čtvrteční schůzkou s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO).
Pro Plagu bude stěžejní příslib, že bude v roce 2029 naplněno programové prohlášení vlády, které slibuje nástupní plat učitele 50 000 korun a průměrný plat na úrovni 75 000 korun.
Učitelské platy rostly v posledních dvou letech přibližně o pět až šest procent. "Pokud to v tomto roce bude zhruba 110 až 111 procent průměrné mzdy, byl bych rád, aby bylo hned od začátku jasné, že se to bude postupně navyšovat," uvedl Plaga. Při svém prvním jednání se Schillerovou v úterý sdělil, že v příštím roce bude chtít "nižší desítky miliard korun" nad rámec původního návrhu ministerstva financí.
V předchozích letech podle jeho názoru ubíraly peníze učitelům například náklady na asistenty pedagoga. "Je proto třeba tyto díry v rozpočtu zalepit, aby se učitelům neukrádalo z jiných částí školství," dodal Plaga.
Plaga dále uvedl, že se Schillerovou chce dořešit některé záležitosti z regionálního a vysokého školství. V příštím roce chce například posílit rozpočet vysokých škol s ohledem na to, že na ně přicházejí silnější populační ročníky. Usiluje také o přidání peněz na podporu duševního zdraví ve školách, školní psychology a speciální pedagogy nebo na podporu škol, které ji speciálně potřebují.
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