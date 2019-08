Plaga chce po Schillerové miliardu navíc v rozpočtu na platy nových učitelů

Aktualizováno před 10 minutami

Miliardu korun navíc na zajištění nových učitelů chce v rozpočtu na příští rok ministr školství Robert Plaga (ANO). Podle něj je třeba nalákat do škol více pedagogů kvůli tomu, že přichází populačně silnější ročníky dětí. Za důležité považuje také to, aby byl dodržen vládní slib navýšení platů učitelů do roku 2021 na 150 procent jejich úrovně z roku 2017. Řekl to v pondělí novinářům před jednáním o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO).

"Máme více dětí ve vzdělávací soustavě a to s sebou nese takzvané nové výkony, to znamená nutnost zabezpečit jejich výuku a vše ostatní," řekl Plaga. Na pokrytí nákladů k vytvoření nových učitelských míst by podle něj v příštím roce měla jít další miliarda navíc oproti stávajícímu návrhu rozpočtu. Plaga rovněž řekl, že bude spokojen, když ministerstvo financí dodrží slib navyšování platů učitelů v následujících dvou letech. Podle něj je zároveň důležité, aby platy ve školství rostly rychleji než v ostatních odvětvích. Dosavadní návrh rozpočtu počítá se zvyšováním výdělků vyučujících o deset procent v roce 2020 a o devět procent v roce 2021 s tím, že jejich průměrný plat by měl být v roce 2021 minimálně 45 tisíc korun. Odbory už dříve oznámily, že budou požadovat v příštím roce navýšení platů učitelů o 15 procent a nepedagogických pracovníků ve školství o deset procent. Chtějí o tom ještě vyjednávat s vládou. Plagův resort by měl podle návrhu rozpočtu v příštích dvou letech v porovnání s letošním rokem dostat 18,7 miliardy korun navíc na růst platů učitelů i nepedagogických pracovníků v regionálních školách. Školství by mohlo v příštím roce hospodařit s příjmy 223,9 miliard korun, a to včetně evropských dotací. Letos má zhruba 205,8 miliardy Kč. Video: Učitel konečně bere víc než prodavač Lidlu! Ale uživí se v Česku? Shrnuje Veselovský Nástupní plat učitele ZŠ a SŠ konečně dohnal nástupní plat pokladního v supermarketu LIDL! Ale učitelé odcházejí ze školství pryč, protože se neuživí | Video: Martin Veselovský | 03:20