Plaga se s Schillerovou domluvil na rozpočtu, na platy učitelů dostane miliardu navíc

Aktualizováno před 1 hodinou

Do školství by v příštím roce měla jít oproti původnímu návrhu rozpočtu miliarda korun navíc na zajištění nových učitelů. O 30 milionů korun více by mělo jít na dotační program ministerstva na školní obědy zdarma pro děti z chudých rodin. Celkově by ministerstvo školství mělo v roce 2020 hospodařit s 213 miliardami korun, což je o zhruba 17 miliard korun více než letos. Ministr školství Robert Plaga (ANO) se na tom v pondělí dohodl s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO).

"Musím říct, že jsme našli shodu velmi pragmaticky na všech oblastech, o kterých jsme mluvili," uvedl Plaga po jednání se Schillerovou. Ministerstvo financí tak v rozpočtu zohlední i miliardu korun navíc pro zajištění nových učitelů v regionálním školství, kam je třeba nalákat více pedagogů kvůli nástupu populačně silnějších ročníků dětí, řekl. Návrh rozpočtu dál počítá se zvyšováním výdělků vyučujících o deset procent v roce 2020 a o devět procent v roce 2021. Platy nepedagogů by měly růst v obou letech pokaždé o sedm procent. Celkem by měl Plagův resort na zvyšování výdělků ve školách v příštích dvou letech dostat o 18,7 miliardy korun víc než letos. Vláda tak chce dodržet svůj slib navýšit platy ve školství do roku 2021 na 150 procent jejich výše z roku 2017. Odbory s navrhovaným růstem nesouhlasí. Už dříve oznámily, že budou požadovat v příštím roce navýšení platů učitelů o 15 procent a nepedagogických pracovníků ve školství o deset procent. Chtějí o tom ještě vyjednávat s vládou. Průměrný plat učitelů v prvním čtvrtletí letošního roku činil 36 224 korun měsíčně. Výdělky nepedagogů ve školách, tedy třeba školníků, uklízeček či hospodářek, byly letos v prvním čtvrtletí v průměru 19 359 korun. Průměrná mzda v Česku činila ve stejném období 32 466 korun. Ministerstvo financí dále počítá s přidáním peněz pro vysoké školy, jejichž rozpočet letos činí zhruba 26,5 miliardy korun. V příštím roce by měl narůst meziročně o 900 milionů korun. V roce 2021 by měly univerzity dostat další miliardu navíc. Rozpočet na sport klesne Rozpočet na sport v kapitole ministerstva školství by měl příští rok klesnout o půl miliardy korun proti letošku a v dalších dvou letech pokaždé o další miliardu. Letos jde na jeho výdaje sedm miliard korun. Podle Schillerové pokles souvisí se vznikem Národní sportovní agentury a tím, že ministerstvo nyní utlumuje své dotační programy. Podle ministryně se zřejmě část peněz z letošního rozpočtu nyní nevyčerpá a peníze by se pak měly převést do příštího roku. Ve výsledku by tedy mělo jít na sport příští rok podobné množství peněz jako letos, dodala Schillerová Video: Učitel konečně bere víc než prodavač Lidlu! Ale uživí se v Česku? Shrnuje Veselovský Nástupní plat učitele ZŠ a SŠ konečně dohnal nástupní plat pokladního v supermarketu LIDL! Ale učitelé odcházejí ze školství pryč, protože se neuživí | Video: Martin Veselovský | 03:20