Pitva potvrdila totožnost mladíka z jezera Most, policie ho hledala od srpnové bouřky

Pitva potvrdila, že utonulý v jezeře Most je devatenáctiletý mladík, po kterém policie pátrala od letní bouřky v regionu. V úterý to řekl mluvčí mostecké policie Václav Krieger. Případ policejní vyšetřovatel odloží, protože na úmrtí se nepodílela žádná jiná osoba a nebyl spáchán trestný čin. Tělo našel soukromý potápěč z Polska minulý týden ve čtvrtek.
Na Mostecku při silné bouřce 4. srpna zůstalo šest lidí na paddleboardech, čtyři se podařilo záchranářům dostat do bezpečí. Jednoho mrtvého paddleboardistu našli policisté o den později. Po druhém policie od té doby pátrala. Zpočátku s hledáním pohřešovaného pomáhali i policisté z jiných regionů a hasiči. Policisté také hodnotili kamerové záznamy, které nahráli potápěči pod vodou.
Rodina druhého mladíka o pomoc požádala veřejnost, lidé zorganizovali vlastní pátrací akci. Tělo našel potápěč z Polska vybavený potřebnou technikou pro průzkum pod hladinou.
Jezero Most má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města.
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