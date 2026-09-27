Píšou mi: vezměte Motoristům resort, říká Babiš. Sosající neziskovky, opáčil Macinka

Motoristé nemají v úmyslu vzdát se ministerstva životního prostředí, řekl v Partii Terezie Tománkové na televizi Prima šéf strany Petr Macinka. O změně ve vládě nemá indicie. Reagoval tak na slova premiéra Andreje Babiše, že mu lidé píšou, aby straně resort vzal.
Premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu na sociálních sítích poznamenal, že mu lidé píšou, aby Motoristům odebral ministerstvo životního prostředí. „Vy mi píšete maily a já jsem vám odpovídal. Ale když mi pošlete na jedno téma dva tisíce mailů, že mám vzít Motoristům ministerstvo životního prostředí, tak to není v lidských silách,“ sdělil premiér ve videu.
Petr Macinka v Partii Terezie Tománkové na to reagoval slovy, že za zprávami stojí zelené neziskovky, které jsou zvyklé sát miliony korun z peněz daňových poplatníků, napsal web CNN Prima. Dodal, že ti, co dopisy napsali, jsou „aktivistické polonáboženské bojůvky a zelená mafie“.
„To jsou prostě zelené neziskovky jako Greenpeace, Hnutí Duha a podobné struktury. Aktivisté si zvykli sát miliony korun z peněz daňových poplatníků. My jsme jim učinili přítrž a všechny tyto aktivistické polonáboženské bojůvky jsou nyní velmi koordinované. Je to zelená mafie a všichni teď spamují premiéra,“ řekl v partii Macinka.
Sám to podle svých slov vidí na sociálních sítích, kde se „vede svatá válka, abychom byli zelení, vyhazovali peníze z okna a vraceli se zpátky na velbloudy a žili v jeskyních.“
Předseda Motoristů uvedl, že změna na ministerstvu nepřijde, a to kvůli platnosti koaliční smlouvy. „Musela by se změnit koaliční smlouva, takže to by byla velká debata, ale já nemám zatím žádné indicie,“ řekl vicepremiér.
Experti na problematiku životního prostředí kroky Motoristů v resortu a personální změny kritizují. Mluví o rozvratu. Kritikou nešetří opozice.
Podle europoslance Alexandra Vondry (ODS) je dobře, že Motoristé podporu aktivistům utnuli. Současně mu ale vadí třeba jejich boj proti větrným elektrárnám, považuje ho za nesmyslný.
„Ta kompetence (Motoristů na MŽP) je fakt slabá. A mě nepřekvapuje, že premiér dostává i autentické hlasy nejenom od nějakých aktivistů,“ řekl Vondra.
Podotkl, že kritiku slýchá třeba i od ornitologů. „To jsou normální ochránci přírody, nejsou to žádní klimatičtí šílenci, tak vzdychají, co se to tam jako děje (na ministerstvu), že s životním prostředím nemá tahle politika už co dělat,“ dodal Vondra.
Macinka míní, že v ochraně životního prostředí odvádí ministerstvo dobrou práci a příroda se neničí. Podle Vondry by zástupci resortu měli v EU vyjednat prostředky na přizpůsobení se změnám klimatu.
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