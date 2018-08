Písecké ANO chce vyznamenání pro Babiše. Bojuje proti rozkrádání a složil vládu, stojí v návrhu

Prezidentův mluvčí dotazy spojené se státním vyznamenáním 28. října nekomentuje.

Písek - Písecké hnutí ANO chce, aby stranický předseda a premiér Andrej Babiš dostal státní vyznamenání. Tamní okresní organizace podpořila návrh svého člena Václava Makrlíka, který už takové doporučení v dopise poslal prezidentovi Miloši Zemanovi.

Podle Makrlíka by měl Babiš dostat vyznamenání za "celoživotní boj proti rozkrádání státního majetku a s tím spojené korupci, za vnitrostátní politickou stabilizaci českého státu, o kterou se zasloužil zformováním vlády".

Jaké konkrétní vyznamenání by měl Babiš z rukou prezidenta Miloše Zemana při příležitosti stého výročí založení Československa dostat, ale v dopise neuvádí.

Makrlíkovi nevadí ani fakt, že premiér je stíhán kvůli podezření z dotačního podvodu v souvislosti s farmou Čapí hnízdo. "I kdyby to byla pravda, tak on toho udělal pro tenhle stát tolik, že si už všechno odpracoval," řekl Makrlík ČTK.

"Když jsme měli sněm, tak jsme řekli, že s tím souhlasíme," řekl stručně Aktuálně.cz předseda okresní organizace ANO a písecký místostarosta Jiří Hořánek.

Zda je vhodné za "boj proti rozkrádání státního majetku" vyznamenat Babiše, který čelí obvinění z dotačního podvodu, podle Hořánka sněm neřešil. "Přiznám se, že my jsme to takto detailně nediskutovali. On s tím přišel, požádal nás o podporu, my jsme mu ji jako oblastní sněm vyslovili a víc jsme to neřešili," upřesnil Hořánek.

Hořánek ale připustil, že by návrh na vyznamenání Babiše naformuloval trochu jinak. "Na druhou stranu on (Makrlík) si to takto přál a my jsme řekli ano, že mu vyslovíme podporu. To je celé," dodal Hořánek s tím, že za návrhem stojí. "Nemáme nejmenší důvod, proč bychom si mysleli, že z toho máme couvat," doplnil.

Krajská organizace ANO o Makrlíkově návrhu vyznamenat šéfa hnutí nehlasovala. "Já osobně nebudu říkat žádný názor, protože by to mělo být vyjádření krajské organizace a my jsme nebyli požádáni o to, abychom nějakým způsobem toto řešili. To je pouze iniciativa pana Makrlíka," řekla Aktuálně.cz předsedkyně jihočeské organizace ANO Radka Maxová s tím, že pokud návrh nezvedne jiný kolega z krajského předsednictva, tak o něm nebudou hlasovat ani v budoucnu.

Maxová vyznamenání Babiše nepodpořila, zároveň ho ale zcela neodmítla. "Já si nemyslím, že je to aktuální otázka, která by se měla diskutovat," řekla na dotaz redakce.

Naopak Babiš s návrhem na své ocenění jednoznačně nesouhlasí. "Netěší mě to, nepřijal bych to," napsal Aktuálně.cz.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček se k návrhu odmítl vyjádřit. "Do 28. října jakékoliv dotazy na státní vyznamenání nekomentuji," napsal.

Podle Miroslava Kalouska (TOP 09) by Babiš mohl dostat "Řád bílého čápa v řetězech".

Proč ne? Od Zemana Babišovi by to bylo stylové. Ale chtělo by to pro tento účel schválit nový řád. Když máme Řád bílého lva s řetězem, co takhle Řád bílého čápa v řetězech? https://t.co/BiUZ4PCuQn — Miroslav Kalousek (@kalousekm) August 22, 2018

Zeman každoročně při státním svátku 28. října vyznamenává tři až čtyři desítky lidí. Letos mu lidé do konce července poslali 214 návrhů. Koho se prezident rozhodne vyznamenat některými z řádů nebo medailí, záleží ale jen na něm. Prezidentská kancelář návrhy tradičně nekomentuje.

Návrhy předložily i Senát a sněmovna. Na senátním seznamu je 25 jmen včetně plukovníka Vladimíra Košana, někdejšího velitele holešovského výsadkového pluku, který odmítl v srpnu 1968 navzdory hrozbě použití zbraní vpustit sovětské vojáky do budovy kasáren. Mezi dalšími jsou bývalá tenistka Helena Suková, režisér Jiří Svoboda nebo neurochirurg Eduard Zvěřina. Sněmovna navrhuje například fotbalového brankáře Petra Čecha, lékaře a popularizátora zdravé výživy Rajka Dolečka nebo válečného letce Josefa Ocelku. Zeman v uplynulých měsících řekl, že posmrtně vyznamená trojici českých vojáků padlých začátkem srpna při sebevražedném útoku v Afghánistánu.

Loni Zeman 28. října udělil 39 státních vyznamenání, nejvíc za své pětileté působení ve funkci prezidenta. Medaili Za zásluhy I. stupně (zásluhy o stát v oblasti umění) převzali mimo jiné slovenský herec Juraj Kukura, operní pěvec Štefan Margita, písničkář Jaromír Nohavica, zpěvačka Yvetta Simonová, herec a dramatik Jan Skopeček nebo herec Luděk Sobota.

Herec Kačer vyznamenání z rukou prezidenta nepřevzal: