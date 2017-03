Úřednice se upsala a poslala do exekuce advokátku. Firmě to zhatilo plány, odškodné jí stát nedá

před 1 hodinou

Teprve po osmi letech to má advokátka Jarmila Veselá černé na bílém: Nemusí hradit osmnáctimilionovou škodu, kterou po ní požadovala firma Finaspol za zmařený obchod. Celé soudní martyrium přitom začalo stěží uvěřitelnou chybou soudní úřednice a exekutora, kteří omylem místo strojíren poslali do exekuce jejich konkurzní správkyni. V důsledku toho zkrachoval Finaspolu investiční záměr, kdy firma chtěla vybudovat z bývalých skláren v Anníně rekreační komplex pro holandské turisty. Finaspol proto Veselou a také stát zažaloval o náhradu škody. Krajský soud v Praze ale jeho žalobu tento týden definitivně zamítl. Byť soud uznal, že jednoznačný viník je stát, nemusí ani on sám škodu platit.

Praha - Na počátku byla neuvěřitelná chyba úřednice Obvodního soudu pro Prahu 3, která si při sepisování návrhu na exekuci spletla strojírny v Čelákovicích s jejich konkurzní správkyní, advokátkou Jarmilou Veselou. Chybu dokonal exekutor Igor Ivanko, který "špatnou" adresu firmy v nařízení exekuce opravil na domácí adresu Veselé, kterou si našel na internetu.

Kromě toho, že tak měla Veselá na svých účtech a nemovitostech více než rok exekuci kvůli banálnímu šestitisícovému dluhu strojíren za elektřinu, zkrachovalo jí také několik obchodů. Zejména ten, kdy firmě Finaspol svými nemovitostmi ručila za úvěr na pořízení bývalých skláren v Anníně.

Finaspol proto jak Veselou, tak stát zažaloval o náhradu škody. Prvoinstanční soud nárok uznal a přikázal, aby stát firmě zaplatil odškodné 18 milionů korun a k tomu další více než dva miliony na úrocích. Krajský soud v Praze ale verdikt otočil. A tuto středu rozhodl, že Finaspol nárok na odškodné nemá. Byť uznal, že na počátku všeho stála zřejmá chyba státu.

Může za to stát

Finaspolu se v roce 2007 naskytla možnost koupit areál bývalých skláren v Anníně v Pošumaví, který by poté přenechal holandským investorům k vybudování rekreačního komplexu pro zahraniční turisty.

Protože neměl dostatek peněz, dohodl se s Veselou, že ta bude se svými nemovitostmi za transakci ručit. "Byl to klasický obchod, za který jsem měla domluvenou úplatu," říká Veselá. Jenže krátce po podepsání smlouvy o ručení přišla na Veselou uvedená exekuce - a exekuční zápis v katastru poznamenal i její nemovitosti.

Z obchodu proto sešlo. Finaspol kvůli krátké době nesehnal peníze ani ručení. "Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom sehnali náhradní financování, ale nepodařilo se nám to," uvedla advokátka Finaspolu Dagmar Chalupová. Za zmařený obchod se proto firma začala hojit právě na Veselé a podala žalobu, v níž po pražské advokátce požadovala, aby uhradila vzniklou škodu 18 milionů korun. Kromě milionové smluvní pokuty, kterou musel Finaspol svému holandskému partnerovi zaplatit, chtěla i ušlý zisk. Žalobu pro jistotu Finaspol směřoval i na stát.

Okresní soud pro Prahu-východ dal předloni v lednu plně za pravdu Finaspolu. Škodu by ale neměla hradit Veselá, ale právě stát jako hlavní viník. "Tady byla chyba jediná. Pochybení soudu, který nařídil exekuci neoprávněně," uvedla soudkyně Anna Kovácsová.

Přijde vám to spravedlivé?

Poté, co se stát odvolal, začal případ řešit Krajský soud v Praze. Právník státu Martin Husák uváděl jako hlavní argument to, že stát by neměl být účastníkem řízení.

"Prvoinstanční soud přeskočil vztahy mezi těmito dvěma účastníky a rovnou se vrhl na stát. Ale měl by to vyřešit mezi nimi dvěma," řekl Husák s poukazem na to, že smlouva, o kterou se jedná, byla jen mezi Finaspolem a Veselou. Když kvůli jejímu porušení tedy vznikla škoda, měla by ji uhradit Veselá. A až ona pak případně žalovat stát. Byť současně připustil, že vina státu je v uvedeném případě evidentní.

Jeho argument překvapil soudkyni Hanu Tichou. "Připadne vám to spravedlivé? Podívám-li se na to selským rozumem, přijde mi hrozné, aby někdo, kdo nic nezavinil, musel zaplatit 18 milionů a navíc náklady a pak se o to soudit. Mně to přijde hodně tvrdé," reagovala Tichá.

"Pokud by byla odsouzena, pak by nás mohla žalovat a pravděpodobně by uspěla," argumentoval Husák.

Neudělala žádný protiprávní úkon

V následném verdiktu pak ale nakonec Tichá dala Husákovi víceméně za pravdu. Rozhodla, že Finaspol na náhradu škody pro nesprávný úřední postup státu nemá nárok.

"Přestože je nepochybné, že to zavinil stát, tak ten zodpovídá za škodu z titulu nesprávného úředního rozhodnutí jenom ve vztahu k účastníkům řízení. A žalobce, tedy firma Finaspol, účastníkem toho řízení nebyla," uvedla v odůvodnění rozsudku.

Tedy jinými slovy: je potřeba odlišit dvě věci - neoprávněnou exekuci, v níž je chyba státu nepochybná, a zmařenou smlouvu mezi Veselou a firmou.

Podle Tiché by opravdu mohli firmě odškodné přiznat pouze v případě, kdyby Veselá byla povinná způsobenou škodu Finaspolu uhradit. "Ale ona neudělala žádný protiprávní úkon. Zavázala se, že ty nemovitostí zastaví, a to udělala. Jednala v dobré víře a to, že se ten obchod nerealizoval, nebylo její vinou," uvedla s tím, že proto nemohla Veselé přikázat platit.

Finaspol proti verdiktu protestuje. "Je tu zřejmá odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku," reagovala advokátka Chalupová s tím, že firma podá dovolání k Nejvyššímu soudu a případně i ústavní stížnost. "Je přece evidentní, že tu došlo k poškození majetku mého klienta," řekla.

Vysoudila 35 korun za poštovné

Sama Veselá vede sama ještě další spory se státem. A to proto, že jí stát svým zásahem zničil kariéru. "Jak můžu dělat svůj byznys a slibovat lidem, že je ochráním, když neumím ochránit sama sebe?" říká Veselá, která byla v té době i předsedkyní komory insolvenčních správců. Složila proto nejen funkci prezidentky stavovské komory, ale ukončila i profesi správkyně.

Kromě zhruba 11 milionů korun za zničenou kariéru požadovala v minulosti i 73 tisíc korun na náklady řízení - tolik jí totiž stál více než roční boj proti nezákonné exekuci. Platila například svého advokáta, výpisy z katastru či dopisy soudu. A dokládá to i půl metru vysokým stohem dokumentů.

Náhradu za zničenou kariéru jí soud odmítl uznat, na nákladech řízení jí pak přiznal 32 korun a k tomu tři koruny na úrocích. "Z účelných nákladů soud shledal pouze poštovné ve výši 32 korun za výzvu exekutorovi k odstranění záznamu v katastru nemovitostí," stojí v rozsudku. Je prý zkušená advokátka, takže bylo zbytečné, aby se nechala zastupovat.

autor: Marek Pokorný