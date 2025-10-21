Domácí

Pirátská poslankyně v nejistotě. Porazila Hrnčíře z SPD, ale hlasy se mají přepočítat

Petra Jaroměřská Petra Jaroměřská
před 37 minutami
Pirátská strana zažívá nečekané napětí. Novopečená poslankyně strany Lenka Martínková Španihelová ve volbách v Pardubickém kraji na hlasy těsně porazila výraznou postavu hnutí SPD Jan Hrnčíře. Výsledky hlasování se teď mají přepočítávat, oznámila v úterý sama Španihelová na své facebookové stránce.
Letošní volební štáb Pirátské strany. Praha hl. nádraží, Fantův sál. Mikuláš Ferjenčík a Lenka Španihelová.
Letošní volební štáb Pirátské strany. Praha hl. nádraží, Fantův sál. Mikuláš Ferjenčík a Lenka Španihelová.

"Včera si k přepočtu odvezli volební urnu z Vápenného Podola i ze Seče. Nadprůměrný pirátský výsledek někomu leží v žaludku," napsala poslankyně a expertka na sociální problematiku. Kdo žádal o přepočet, prý neví. "Včera přijel řidič na obec a odvezl si urnu," sdělila Španihelová na dotaz deníku Aktuálně.cz. "Myslím, že mandát ohrožen není," dodala.

Jak dlouho se budou hlasy přepočítávat, není jasné. "To je infarktový," napsala pod příspěvek Španihelové Lydie Bartošová, manželka Ivana Bartoše, někdejšího předsedy Pirátské strany.

Piráti porazili v Pardubickém kraji hnutí SPD o 77 hlasů a získali za kraj jeden mandát. Španihelová prý o jeden mandát připravila právě hnutí SPD. Ta v kraji získala jen jedno křeslo pro Jana Hrnčíře. "Nic o tom nevím," řekl Hrnčíř na dotaz deníku Aktuálně.cz, zda má informaci o tom, že se volební lístky přepočítávají a kdo žádal o přepočet.

Podle některých odhadů k dobrému výsledku Pirátů tomu pravděpodobně pomohl kongres dětských psychoterapeutů, který se každé dva roky koná v Hotelu Jezerka v Seči u Chrudimě. Krátce po volbách na to upozornil na své sociální síti publicista a člen Pirátů Patrick Zandl.

Mnozí z psychoterapeutů totiž využili své možnosti a přišli volit do obce na volební průkaz. Analýza Pirátů vychází z porovnání aktuálního počtů voličů ve volebním obvodu s rokem 2021. A jejich počet prý přesáhl přírůstek voličů.

Španihelová kandidovala jako dvojka a díky preferenčním hlasům se jí podařilo přeskočit jedničku kandidátky Mikuláše Ferjenčíka.

 
Další zprávy