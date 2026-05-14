Pirátka Hoffmannová účtuje s vládou: „Čistky, seznamy odpůrců a jejich dehonestace“

Poslankyně Andrea Hoffmannová z Pirátů popisuje, jakým způsobem zástupci vlády pracují v mediálním výboru, který se opakovaně zabýval novým zákonem o ČT a ČRo. Vláda Andreje Babiše se podle ní snaží dehonestovat názory členů pracovní skupiny včetně expertů jen kvůli tomu, že oponují jejímu postoji.
Téma veřejnoprávních médií má mnoho rovin. Můj základní dojem přitom je, že v této věci de facto neexistuje byť náznak komunikace mezi opozicí a koalicí. Je ten dojem správný?
Je to tak a dokonce nekomunikují ani s experty pro oblast veřejnoprávních médií či s odbornými organizacemi, jako je například Syndikát novinářů či Reportéři bez hranic. Na chybějící komunikaci si stěžují i odbory České televize.
Dialog s vládní koalicí není možný, ani když se o něj snažíme. Všechno si schvalují na sílu a pokoutně, naopak veškeré naše návrhy shazují ze stolu. Údajně kvůli jejich procesním pochybením a nedostatkům.
Uvedu příklad. Mediální výbor svou vládní většinou ve čtvrtek zrušil všechna usnesení, která jsme na výboru přijali minule. A zástupci koalice tak neučinili na základě nějaké věcné argumentace týkající se obsahu těch usnesení, ale prý kvůli procesním vadám. To je nesmysl. Prostě jim z principu vadilo, o co jde a že to jsou opoziční usnesení. Kdyby to bylo kvůli technikáliím, tak obratem založí novou expertní skupinu. Ale tomu se brání.
Celkově čtyřikrát jsem se jich ptala, zda jim vadí jenom procesní pochybení a zda se tedy můžeme otevřeně bavit například o tom, že vznikne pracovní skupina složená z expertů, kteří by se vyjádřili k tomu, co předložil ministr kultury.
Mohli by udělat expertní skupinu, kde by byli hlavně nezávislí experti a každá ze stran by mohla nominovat určitý počet odborníků. Za její koordinaci a vznik by navíc mohl převzít odpovědnost někdo z vládní koalice. Nic takového ale vláda nechce. Opakovaně to její poslanci a poslankyně odmítli.
Koalice dokonce nepřipustila ani to, abych je seznámila se závěry této expertní skupiny, která vznikla na základě minule přijatého usnesení. Nechtějí se s nikým bavit. Odmítli i to, abychom k dialogu pozvali kolegy a kolegyně ze Senátu. Takže dialog vlády s opozicí? Nula.
Komunikujete mezi sebou aspoň mimo oficiální jednání, v zákulisí politiky?
Zákulisně někteří vládní poslanci dokážou přiznat, že ten návrh zákona Oty Klempíře je zmetek, ostatně Martin Kolovratník z hnutí ANO ve čtvrtek na jednání mediálního výboru popsal své pochybnosti, nicméně přesto s námi odmítají navázat spolupráci a odmítají se na čemkoliv domluvit.
Jedno z usnesení, které ve čtvrtek zástupci vlády zrušili, a vy jste se o tom už zmínila, byl vznik pracovní skupiny, která by posuzovala návrh zákona o médiích veřejné služby. Co s ní tedy bude?
My jsme se už v pondělí s jejími členy domluvili, že budeme pokračovat. Například neformálně, to znamená, že by skupina nefungovala při mediálním výboru, ale třeba jako skupina složená zejména z nezávislých expertů, vedení České televize a Českého rozhlasu, odborů, profesních organizací a z poslanců a senátorů, kteří o to mají zájem.
Zároveň nám bylo přislíbeno, že by skupina případně mohla pokračovat pod záštitou Komise pro sdělovací prostředky v Senátu. V takovém případě by měla silnější mandát, než kdyby pokračovala pouze na neformální bázi. Určitě ale najdeme nějakou formu, jak by mohla pokračovat.
A musím taky říct, že mě překvapila reakce, myslím, že to byla poslankyně Barbora Rázga z hnutí ANO, která navzdory tomu, že obdržela všechny podklady, tak se explicitně ptala, jestli s danými závěry expertní skupiny skutečně souhlasí vedení České televize a Českého rozhlasu.
Skoro to působí tak, že si vytváří nějaký seznam nepřátelských lidí, kteří si dovolili nesouhlasit s jejím názorem. Jako by lidé nemohli mít odlišný názor než vláda a nepřipouštěla se diskuse.
Zdá se mi, že se tady začíná prosazovat nějaký typ monopolizace názorů. Vidíme čistky na různých ministerstvech a ve čtvrtek to bylo na mediálním výboru podobné: vláda se snaží dehonestovat názory členů pracovní skupiny včetně expertů jen kvůli tomu, že oponují jejímu postoji.
Ale vždyť ministr kultury řekl, že se o zákonu bude ještě debatovat a že to, co předložil, není jeho finální verze…
Je to protimluv. Zrušení pracovní skupiny a usnesení je důkaz. To, co koalice říká, je prostě v rozporu s tím, co reálně dělá. Mimochodem, do té pracovní skupiny, proti které ve čtvrtek tak zarputile na mediálním výboru bojovali kolegové z vládní trojkoalice, byli přizváni i oni. Naší pondělní schůzky se však nikdo z nich - z řad vládních poslanců ani senátorů - nezúčastnil.
Ve čtvrtek končí připomínkové řízení k zákonu o ČT a ČRo. Čekáte, že budou připomínky do finální verze zákona zapracovány?
Upřímně to nečekám. Spíše předpokládám, že ten zákon vláda bude tlačit na sílu. Sama se chystám na základě podnětu pracovní skupiny zákon připomínkovat a požádám také o stanovisko Evropské komise a Benátské komise Rady Evropy. Budu chtít vědět, zda je tento zákon v souladu s evropskou legislativou. Zda splňuje všechny parametry, které splňovat má.
Máte už nějaké zprávy o tom, kdy vláda zákon předloží do legislativního procesu?
Vůbec nevím. Máme pouze avízo, že to chce vláda předložit do léta. Podle mě je to ale nereálné. A jako opozice uděláme maximum pro to, aby se to nestalo.
Jinými slovy mi říkáte, že opozice bude postupovat stejně jako při volbě nových členů Rady České televize – tedy že bude projednávání tohoto zákona obstruovat?
Je otázka, do jaké míry je dialog na plénu sněmovny obstrukcí, a do jaké míry je to snaha o komunikaci a prezentaci určitých názorů a návrhů na zlepšení zákona. Ale když jedna strana nekomunikuje, moc jiných způsobů než říkat své postoje a hájit veřejnoprávní média na plénu ta druhá strana nemá. Dialog je vždy o dvou stranách.
Mohlo by vás zajímat: Politická šikana: Za nenávist kolem Němců může Babiš. Po běsnění na Slavii nemohl syn usnout
Záhada potopené ruské lodi. Tajný náklad měl jít do KLDR, spekuluje se o akci Západu
Před více než rokem se u španělského pobřeží potopila za záhadných událostí ruská nákladní loď Ursa Major. Nové vyšetřování naznačuje, že loď se mohla stát terčem západní sabotážní akce. Údajně totiž převážela komponenty jaderných reaktorů do Severní Koreje.
ŽIVĚ Zelenského spojenec míří do vazby, čelí obvinění z praní špinavých peněz
Ukrajinský protikorupční soud poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven (66 milionů Kč). Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obviněním z praní špinavých peněz. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v úterý uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.
ŽIVĚ Teherán povolil několika čínským lodím proplout Hormuzským průlivem
Írán začal umožňovat některým čínským lodím plavbu Hormuzským průlivem, a to v souladu s íránským protokolem pro správu průlivu, píše ve čtvrtek agentura Fars. Íránské revoluční gardy následně podle agentury Reuters uvedly, že od středečního večera průlivem proplulo okolo 30 plavidel, která obdržela povolení íránských úřadů. Není jasné, zda se jednalo pouze o čínské lodě.
Nestíhal, kvitují experti kontroverzní škrt před MS. Jedno jméno jim ale chybí
Nominace je uzavřena. Otázky zůstávají. Proč mezi brankáři chybí Dominik Frodl? Měl mít mezi útočníky místo Adam Klapka? Kdo všechno do výběru hráčů mluví? Odpovědi zazní v nové epizodě podcastu Bago!
Premiérka evropské země skončila. Ukrajinské drony dokonaly napětí
Minulý týden ukrajinské drony útočící na Rusko dopadly tam, kam neměly: na území pobaltských států. V Lotyšsku přitom zasáhly ropný zásobník. Ukázaly se tak chyby v přípravě na nebezpečí hrozící od východního souseda, za které byl odvolán ministr obrany. To způsobilo politickou krizi, kvůli které ve čtvrtek odstoupila lotyšská premiérka Evika Siliňová.