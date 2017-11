před 43 minutami

Poslanci pirátů budou znovu hlasovat o podpoře Radka Vondráčka z ANO do čela sněmovny. Nelíbí se jim, že by byli ve stejném bloku s komunisty a SPD. Na posledním zasedání poslaneckého klubu piráti Vondráčka podpořili, protože už má s vedením dolní komory zkušenosti, a odmítli kandidaturu předsedy ODS Petra Fialy. "Od té doby se situace výrazně změnila. Pokud tu existuje nějaký blok, kdy ANO má jistou podporu (KSČM a SPD), tak my jsme v povolební strategii řekli, že to nejsou naši partneři," uvedl předseda pirátů Ivan Bartoš po jednání s ANO. Podporou Vondráčka chtěli piráti podle Bartoše zprůchodnit ustavení sněmovny.

Související





Hlavní zprávy