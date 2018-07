Piráti založili skupinu česko-jamajského přátelství. Chtějí se dozvědět víc o marihuaně

Piráti jsou jedinými členy skupiny přátel Česka a Jamajky, jiné politické strany se nezapojily. Cílem je získat od Jamajčanů informace o legalizaci konopí.

Praha - Česká pirátská strana založila na půdě Poslanecké sněmovny skupinu přátel ČR-Jamajka. Momentálně je jejím hlavním cílem společná cesta členů do Berlína na nejbližší jamajské velvyslanectví. "Řekli jsme si, že bychom se rádi zeptali, jaké oni mají zkušenosti s konopím," popsal předseda meziparlamentní skupiny František Elfmark (pirátská strana).

Elfmark přiznává, že členové skupiny ČR-Jamajka nemají aktuálně mnoho programových priorit. Při plánované cestě na berlínské velvyslanectví Jamajky chtějí především hledat inspiraci, jak lze marihuanu legalizovat. "Prostě jak to mají uzákoněné, jak to mají řešené, jaké tam mají případné pokuty. Prostě celkově jaké s tím mají zkušenosti," odpověděl předseda skupiny na dotaz, jaké informace si od výjezdu slibuje.

Konopí máme v programu

Legalizace marihuany patří mezi jedny z hlavních bodů, které piráti dlouhodobě prosazují. "Jamajka se spojuje s konopím a my to konopí máme v programu," vysvětlil František Elfmark důvody pro založení skupiny. "Takže plánujeme jet do Berlína a tam bychom se tady na to téma pobavili," uvedl.

Plánovanou cestu si ale poslanci pirátské strany zaplatí sami, pokud proplacení výdajů z veřejného rozpočtu neschválí organizační výbor sněmovny. Parlament skupině nepřispěje ani na její běžné fungování. "Je to bez jakýchkoliv finančních nákladů, bez jakéhokoliv zázemí sekretariátu," objasnil ředitel tiskového odboru sněmovny Roman Žamboch. "Ty skupiny vznikají velice neformálně. Nestojí žádné peníze navíc," dodal.

Neformálnost vzniku skupiny na půdě parlamentu potvrdil i František Elfmark. "Samozřejmě ta skupina vznikla tak trochu jako protest, jako recese," podotkl její předseda. "Plánujeme, že se budeme scházet tak jednou ročně. Jako předseda teprve budu plánovat někdy po prázdninách schůzku, kde se budeme bavit, co vlastně bude náplní té skupiny," doplnil.

Do budoucna by podle jeho slov mohlo být mezi programovými prioritami i zřízení jamajského velvyslanectví na území České republiky.

Hlavním dovozním zbožím, které z Jamajky o Česka míří, jsou alkoholické nápoje a lihoviny, které mnohonásobně převyšují ostatní artikly. Za rok 2017 měl jejich dovoz hodnotu více než 900 tisíc eur. Česká republika naopak do této země ve stejném roce vyvezla zboží v celkové hodnotě pouhých 388 tisíc eur.

V meziparlamentní skupině, která vznikla v červnu, jsou zastoupeni pouze členové pirátské strany. I když je skupina otevřena i pro poslance jiných klubů, žádný z nich do ní nevstoupil. "Oni většinou ti kolegové z jiných politických stran drží nějaké strategické věci. Ta Jamajka pro ně není zřejmě až tak moc inspirativní," okomentoval předseda Elfmark. "My jsme je obeslali všechny, ale nikdo se nám nepřihlásil. Tak to zkusíme ještě jednou," uzavřel.