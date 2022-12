"Nehledáme Havla ani Masaryka." Piráti vybírají prezidenta, Babiš dostal jediný hlas

Zatímco strany vládní koalice Spolu voličům už v říjnu řekly, koho podporují v prezidentské volbě, Piráti dosud vyčkávali. Na svém vnitrostranickém fóru vyhlásili anketu, koho by straníci volili. Vede Danuše Nerudová, druhý je Petr Pavel, třetí Marek Hilšer. "Víc hlasů než Andrej Babiš dostala i prázdná kolonka," glosuje anketu šéf strany Ivan Bartoš. Konečný výsledek Piráti oznámí začátkem ledna.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš začátkem prosince založil na stranickém internetovém fóru anketu, pro koho zvažují členové hlasovat v prezidentských volbách. Anketa skončí 6. ledna. "Pak občany s názorem pirátské strany seznámíme," ohlásil Bartoš.

Nyní v anketě vede Danuše Nerudová. Piráti na ní oceňují zejména její liberální postoje, ale také to, že je žena. Zmínila to například místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová, která si přeje, aby Miloše Zemana na Hradě vystřídala právě žena, pokud bude mít potřebné kvality a získá důvěru občanů.

"(Nerudová) Patří zajisté mezi ty, kteří by mohli prezidentskému institutu vrátit důstojnost, jakou si naše země zaslouží, a místo rozeštvávání společnosti se naopak snažit lidi spojovat," zdůvodnila Richterová před časem pro Seznam Zprávy.

Straníci mohou dát hlas více kandidátům, ale také nemusí podpořit nikoho. Zatím "odvolilo" 59 členů, kteří rozdali 118 hlasů. Nerudová získala 40 hlasů, druhý je Pavel se 33 hlasy.

"Průběžné výsledky vypovídají o jistém pragmatismu volby. Naši členové se na to dívají optikou druhého kola a vyhodnocují si, jaká jsou rizika," komentoval to Bartoš. Koho bude volit on, sdělit nechce.

"Musíme si uvědomit, že nehledáme člověka, který bude zacelovat rány české společnosti. Nedívejme se na to optikou zidealizovaného Václava Havla. Tomáš Garrigue Masaryk, byť byl respektován, taky nebyl jako z románu," doplnil předseda strany a ministr pro místní rozvoj.

V první pirátské anketě vyhrála Nerudová

Aktuálně.cz oslovilo Nerudovou a Pavla, zda by podporu Pirátů uvítali. "Vyjádření podpory si vždy vážím a od demokratických politických stran ji rád přijímám," reagoval Pavel. Zdůraznil ale, že kandiduje nezávisle na jakékoliv politické straně. Nerudová se zatím nevyjádřila, stejně jako Pavel kandiduje jako nestraník s podpisy lidí.

Piráti už jednu anketu měli, v ní zvítězila Nerudová s 265 hlasy. Bývalý poslanec Vojtěch Pikal ji 1. prosince uzavřel, protože v nabídce byli i kandidáti, kteří se voleb nakonec neúčastní.

Třetí je v pirátském průzkumu senátor Marek Hilšer, Bartoš jej volil v minulých prezidentských volbách v prvním kole. Jeden ze tří favoritů, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, dostal od Pirátů jeden hlas. Ve starší anketě měl hlasy tři. "Víc hlasů měla i prázdná kolonka," glosoval Babišův výsledek Bartoš. Možnost "prominentní volný slot" zvolilo 18 Pirátů.

Nerudové, Pavlovi a ještě senátorovi Pavlu Fischerovi už vyjádřily podporu strany vládní koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Původně sice její zástupci přemýšleli nad nominací vlastního kandidáta, nakonec si ale vyhodnotili, že jejich voliči se rozhodují mezi těmito třemi osobnostmi.

Nejvíce na Hradě nechtějí Jaromíra Soukupa

Člen Pirátů z Plzně Petr Vileta založil opačnou anketu. Svých kolegů se v ní ptá, koho by určitě nevolili. V ní nejvíc hlasů získal majitel televize Barrandov Jaromír Soukup. Ten dříve naznačoval, že by se voleb chtěl zúčastnit, nakonec se však o kandidaturu ani nepokusil.

Na druhém místě skončil Karel Janeček, ani ten se nakonec prezidentské volby nezúčastní. Vyřadilo jej ministerstvo vnitra, protože nenasbíral 50 tisíc platných podpisů od občanů. Tento týden to potvrdil Nejvyšší správní soud. Z relevantních kandidátů tuto pirátskou anketu vede bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima s 10 procenty hlasů.

Video: Adeptka na Hrad Danuše Nerudová získává mladé přes mobilní aplikaci (19. 10. 2022)