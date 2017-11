Piráti chtějí, aby všechny výbory připadly opozici. Vymýšlíte nesmysly a skutek utekl, reaguje Babiš

AKTUALIZOVÁNO před 8 minutami

Piráti dál podporují kandidaturu Radka Vondráčka z hnutí ANO do čela Sněmovny, na víkendovém zasedání svého poslaneckého klubu ale přišli s dalšími návrhy k diskusi.

Praha - Piráti na víkendovém zasedání poslaneckého klubu rozhodli, že budou dál podporovat kandidaturu místopředsedy hnutí ANO Radka Vondráčka do čela Sněmovny. Klub také navrhl, aby kvůli plánu na vznik menšinové vlády ANO vedli všechny výbory zástupci ostatních stran v poměrném zastoupení podle výsledků voleb. Opozice by tak mohla kontrolovat ministerstva. Výjimkou by byl organizační výbor, který vede z titulu své funkce předseda dolní komory.

"Hnutí Andreje Babiše za současné konstelace obsadí všechna ministerstva. V rámci zachování kontrolních mechanismů Sněmovny tedy není žádoucí, aby jedna strana kontrolovala sama sebe. Chceme toto téma předložit k diskusi," uvedl předseda pirátů Ivan Bartoš.

Podle předsedy ANO Andreje Babiše piráti vymýšlejí nesmysly místo toho, aby se podíleli na fungování vlády. Vedení výborů podle Babiše ANO nabízí mnohem otevřeněji, než tomu bylo po minulých volbách.

"Mohli si vzít celý IT systém veřejné správy a dát ho do pořádku. ANO vyhrálo volby výrazně, přesto nabízíme výbory ostatním stranám mnohem otevřeněji, než se to dělo po volbách v minulých letech," uvedl Babiš ve vyjádření pro ČTK. Piráti podle něj jenom politikaří. "Neustále něco navrhují, něco povídají do médií, ale skutek utekl," uvedl a dodal, že příští týden jim vyjednavači ANO "vysvětlí zákon o jednacím řádu Sněmovny".

Místopředseda ANO Richard Brabec se v reakci na návrh pirátů omezil pouze na konstatování: "Kam na to chodí?" doplněný smajlíkem.

Podle Bartoše piráti chtějí realizovat svůj program a být "hlídacími psy". "Kde je možná kontrola v tuto chvíli formované vlády bez kontroly a důvěry, musí logicky opozice poptávat veškeré možnosti, které jsou k dispozici," konstatoval Bartoš.

Usnesení pirátů, které poskytla ČTK mluvčí Karolína Sadílková, dále potvrzuje, že piráti se drží své povolební strategie, a tedy nepodpoří menšinovou vládu ANO a budou působit jako konstruktivní opozice.

I když během uplynulého týdne piráti zvažovali, že by mohli stáhnout podporu Vondráčka, protože už ANO zřejmě pro jeho zvolení disponuje hlasy komunistů a SPD, rozhodnutí, že vedení Sněmovny má být obsazeno podle výsledků voleb s cílem co nejrychlejšího zprůchodnění Sněmovny, nezměnili. Předsedu ODS Petra Fialu, který je Vondráčkův protikandidát, piráti podpoří do funkce místopředsedy.

O rozdělení výborů mezi jednotlivé strany ANO se zástupci ostatních stran průběžně jedná. Podle dosavadních jednání by mělo ANO získat zdravotnický výbor, který by mohl stejně jako v minulém období vést Rostislav Vyzula. Je ale možné, že hnutí na tuto pozici nominuje i svého dalšího zdravotnického experta Adama Vojtěcha. ANO usiluje i o zemědělský výbor, kde by mohl v předsednické funkci pokračovat Jaroslav Faltýnek. Chce mít předsedu i v sociálním výboru, který by teoreticky mohla vést jeho někdejší místopředsedkyně Radka Maxová, a ve volebním výboru.

Hnutí ANO patrně připadne místo v čele petičního výboru, nikdo jiný je údajně nechce. O vedení výboru pro veřejnou správu projevili zájem piráti i ANO. Hnutí ho považuje za svou prioritu, navrhlo ale vyčlenění problematiky e-governmentu do samostatného výboru.