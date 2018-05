Pirát Vymazal: V bytě jsem vytěžil 1442 korun. Asistentku mi dělá švagrová, prošla výběrovým řízením

Pirátský poslanec Tomáš Vymazal vytěžené peníze poslal na dobročinné účely.

Praha - Pirátský poslanec Tomáš Vymazal zveřejnil, kolik vydělal na těžbě kryptoměn ve služebním bytě. A také předložil doklad o zaplacení 1220 korun za elektřinu, kterou při své činnosti spotřeboval. Přiznal navíc, že jako svou regionální asistentku z veřejných peněz zaměstnával vlastní švagrovou.

"V prosinci 2017 jsem v poslaneckém bytě po dobu tří týdnů těžil kryptoměnu Zcash. Za těchto 21 dní jsem spotřeboval elektřinu v hodnotě 1220 Kč, které jsem již sněmovně uhradil," napsal pirát na Facebooku.

Pak také vypočítal, jakou hodnotu asi měla kryptoměna, kterou za tu dobu v poslaneckém bytě vytěžil. "Můj výtěžek za těchto 21 dní byl 1,26 Zcash, z čehož 19 % tvořil výkon zapojený v poslaneckém bytě. To znamená, že jsem v poslaneckém bytě vytěžil 0,23 Zcash. Při aktuálním kurzu je to 1442 Kč. Myslel jsem, že je to ještě o něco méně, proto jsem odhadoval výnos v řádu stokorun," uvedl pirát s odkazem na své dřívější vyjádření pro deník Aktuálně.cz, který na jeho počínání upozornil.

Dodal, že dodržel svůj slib a věnoval vytěžené peníze na charitu. Poslal navíc částku, která podle něj odpovídá "teoreticky nejvyššímu kurzu" za Zcash, tedy 4434 korun. "To je částka, kterou jsem se rozhodl věnovat Jídelně Kuchařek bez domova, která dělá mnoho dobré práce pro ženy, jež se ocitly v náročné životní situaci," dodal pirát.

Přiznal navíc i to, že jako svou regionální asistentku zaměstnává švagrovou Petru Vymazalovou. "Dotyčná paní prošla transparentním výběrovým řízením a svou práci řádně vykonává. Aby však nebyl ani stín podezření z nepotismu, budu ji nadále platit z vlastního platu," napsal a za své jednání se omluvil.

"Jsem si vědom, že své pochybení mohu odčinit jedinou věcí: tvrdou prací ve sněmovně," slíbil pirát, který dosud na plénu sněmovny vystoupil jednou, když loni 15. prosince kandidoval na post předsedy komise pro kontrolu použití odposlechů. Účast na hlasováních má ale vysokou - 86 procent.

V tuto chvíli podle svých slov pracuje na legislativě, která "má bránit šmírování občanů bezpečnostními složkami".