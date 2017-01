Pilot záchranky, který nouzově přistál v Olomouci, situaci zvládl profesionálně, říká expert

před 1 hodinou

Pilot záchranné služby, který v úterý nouzově přistál v Olomouci, postupoval korektně podle předpisů, tvrdí bývalý pilot vojenských vrtulníků i záchranné služby. "Na téměř každou nouzovou situaci, která může nastat, je dán nějaký postup. Pokud pilot podle něj postupuje, tak je většinou výrazně velká šance, že se nic nestane," říká pilot, který nechtěl být jmenován. Každou situaci, která ve vzduchu může vzniknout, řeší letová příručka daného typu vrtulníku a piloti jsou na tyto postupy školeni.

V Olomouci pilot záchranářského vrtulníku musel nouzově přistát poté, co kontrolky upozorňovaly na možné potíže s motorem. Podle letitého pilota vždy při nějaké neobvyklé či nouzové situaci za letu piloti postupují v souladu s letovou příručkou. "Na téměř každou nouzovou situaci, která může nastat, je dán nějaký postup. Pokud pilot podle něj postupuje, tak je většinou výrazně velká šance, že se nic nestane," poznamenal.

Piloti se mohou setkat s celou řadou potíží, od vysazení nějakého ne příliš důležitého systému, přes problémy například s reduktorem nebo některým z motorů, až třeba po požár nebo i vysazení motoru. "Pokud například vysadí motor, postupuje pilot tak, aby vhodným způsobem nouzově přistál na vybranou plochu," řekl pilot.

Vrtulníky záchranné služby musí mít podle předpisů motory dva. Když by vysadily oba, musí stroj přejít do autorotace. Podobnou situaci například museli řešit vojenští piloti v polovině prosince. Ve výšce asi 750 metrů jim přestaly fungovat oba motory vrtulníku Mi-8. Helikoptéru proto převedli do autorotace, během které se jim podařilo motory opět "nahodit" a přistáli v terénu.

"Samozřejmě vždy záleží na tom, co se ve vzduchu stane, v jaké výšce, při jaké rychlosti a kolik času má pilot nebo posádka na řešení situace. Obecně se dá říci, že současná používaná vrtulníková technika je velmi spolehlivá a výcvik pilotů je na velmi vysoké úrovni," poznamenal bývalý pilot záchranného vrtulníku. Podle kusých informací, které se kolem dnešního nouzového přistání v Olomouci dozvěděl, postupoval pilot velmi profesionálně a v souladu s tím, jak měl.

