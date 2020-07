Pili jedním brčkem, říká hygienička o party se 76 nakaženými. S rouškami se spletla

Ředitelka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová uvedla, že v pražském nočním klubu Techtle Mechtle, kde se nakazilo minimálně 76 lidí, účastníci akce pili jedním brčkem. Dodatečně však opravila své původní tvrzení, že lidé museli mít roušky - na bary se však tato povinnost nevztahuje. Klub je nyní uzavřen, probíhá dezinfekce jeho prostor.

"Situace v klubu vůbec nemusela nastat, protože mimořádné opatření, které bylo vydáno 10.7. stanoví, že tam, kde je více jak 100 osob ve vnitřních prostorách, tak mají nosit roušky. Ale pokud nenosí roušky, pokud pijí jedním brčkem nějaké drinky, tak samozřejmě to všechno přispívá velmi výrazně k tomu, aby se onemocnění takhle rozšířilo," řekla původně v Radiožurnálu Jágrová.

Následně však připustila, že se ohledně opatření spletla a že návštěvníci podniku na pražských Vinohradech roušky mít nemuseli. "Klubu nehrozí žádný postih. Prostory restaurací a klubů totiž nejsou prostory, kde se musí nosit roušky, tak jak je to definováno v tom mimořádném opatření. To je jiný typ prostoru, na ně se to mimořádné opatření nevztahuje," uvedla pro Radiožurnál. "Protože je to všechno tak složité, tak jsem si to neuvědomila," vysvětlila svůj omyl.

Klub má kapacitu 500 lidí, provozovatel podle hygieničky nedokáže říci, zda byl klub plný. "Úplně plný asi nebyl, ale co máme indicie z počtu kontaktů, už je to tak, že těch lidí tam bylo více než sto," uvedla.

Hygienická stanice má v současné době hlášeno 76 lidí, kteří v souvislosti s party v klubu onemocněli. Jejich počet bude podle Jágrové ještě stoupat, byť budou přibývat pouze jednotlivci. Jágrová již ve středu uvedla, že více než padesát lidí se nakazilo přímo v klubu, další nakažení jsou jejich rodinní příslušníci a blízcí. Mezi nakaženými jsou i fotbalisté a florbalisté z několika sportovních klubů.

Klub se po dezinfekci otevře

Hygiena podle vyjádření klubu na Facebooku neshledala důvod k nařízení o uzavření provozovny. Z důvodu účinku dezinfekce prostoru ale bude klub dva dny uzavřen, uvedl provozovatel. Ve středu potvrdil, že klub navštívilo 11. července děvče, které zřejmě mělo nákazu covid-19 a zúčastnilo se party s mladými pražskými sportovci.

Hygienici podle Jágrové pokračují v trasování kontaktů nakažených. "Vycházíme z údajů, které nám ti jednotliví nakažení poví, takže záleží na jejich osobní zodpovědnosti, zda uvedou všechny kontakty," řekla.

Doplnila, že ve středu se hygienici na magistrátu domlouvali, že připraví opatření, které se bude týkat nošení roušek ve zdravotnických zařízeních. "Samozřejmě ve hře je i nošení roušek ve vnitřních prostorách. Jsme na začátku přípravy, uvidíme, jak se bude situace vyvíjet," uzavřela.