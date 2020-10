Generálovi se vzdaluje návrat na Hrad, kvůli bezpečnostní prověrce musí na pohovor

Už minulý měsíc měl mít generál Rostislav Pilc jasno, zda získá zpět bezpečnostní prověrku. Jenže jak zjistil deník Aktuálně.cz, Národní bezpečnostní úřad svůj závěr oddálil. Generála si pozval na pohovor. Řízení běží už téměř rok a tři čtvrtě, podle zákona má přitom standardně probíhat devět měsíců. Získání prověrky přitom podmiňuje Pilcův návrat do čela Vojenské kanceláře prezidenta republiky.

Když byl generálmajor Rostislav Pilc náčelníkem Vojenské kanceláře prezidenta republiky, náležela mu nejvyšší prověrka na stupeň přísně tajné. Osvědčení dovoluje seznamovat se s informacemi strategického významu. Díky nejpřísnější prověrce měl přístup k nejdůležitějším poznatkům. Jenže Národní bezpečnostní úřad mu ji na podzim 2015 uzmul. Generál kvůli tomu přišel o možnost setrvat na postu šéfa vojenské kanceláře, z Hradu odešel.

Městský soud v Praze po Pilcově žalobě rozhodl, že Národní bezpečnostní úřad mu osvědčení odebral nezákonně. V únoru 2019 proto NBÚ zahájil nové řízení, podle zákona ho měl uzavřít do devíti měsíců. Jenže úřad ho protáhl s odůvodněním, že čekal na poznatky od jiné státní instituce. Nový termín stanovil na 18. září tohoto roku. Jenže jak zjistil deník Aktuálně.cz, ani tuto lhůtu NBÚ nedodržel.

Tři dny před vypršením termínu rozhodl, že řízení přerušuje. V praxi to znamená získání více času a dodržení litery zákona. Pilcův advokát Daniel Volák se vůči postupu NBÚ vymezuje. "Samo o sobě to nezákonné není, to jako právník nemohu vyslovit. Ale z mého pohledu je to účelové protahování řízení. Cítím tam snahu za každou cenu oddálit rozhodnutí, ať bude negativní, či pozitivní," řekl Aktuálně.cz Volák.

NBÚ nejprve pozval generálova advokáta

Jak plyne z dokumentů, které má Aktuálně.cz k dispozici, NBÚ nevysvětlil, proč řízení přerušil. Volák uvažuje, zda to není svérázná reakce úřadu na prohru s Pilcem u soudu kvůli odebrání prověrky. "Nicméně je to velmi nestandardní a nese to znaky procesního šikanování mého klienta," je přesvědčen advokát.

NBÚ však jeden krok chystá. Na 13. října pozval Pilce na pohovor. Zvláštní postup úřadu přitom dokládá, že tuto pozvánku dostal nejprve sám Volák. Teprve za necelý týden ji NBÚ adresoval správně. Zda pohovor poslouží k finálnímu verdiktu o prověrce, advokát neví. "S klientem netušíme, v jeho životě se ani z bezpečnostního hlediska nic nezměnilo. Z našeho subjektivního pohledu nevidíme důvod pro pohovor ani pro odklad," uvedl.

Pohovoru se generál nevyhne. NBÚ v pozvánce jasně uvedl, že v případě nepřítomnosti celé řízení s konečnou platností zastaví. Svůj postup NBÚ nevysvětluje. "NBÚ není oprávněn, a tedy ani nemůže sdělovat informace o bezpečnostním řízení konkrétní osoby jiné osobě než účastníkovi bezpečnostního řízení, kterým je v tomto případě žadatel o vydání osvědčení fyzické osoby," řekl Aktuálně.cz Jaromír Kadlec z kanceláře ředitele úřadu.

Generál v letovém provozu Generálmajor Rostislav Pilc (* 1968) jako poslední pozici v armádě vykonával funkci ředitele Vojenské kanceláře prezidenta republiky, řídil ji od ledna 2015 do dubna 2016. Po odebrání bezpečnostní prověrky opustil také armádu, momentálně působí v Řízení letového provozu.

Před nástupem do prezidentské vojenské kanceláře dlouhodobě působil ve Vojenském zpravodajství. V letech 2009 až 2015 byl zástupcem ředitele, přičemž poslední dva roky byl pověřen řízením služby. V letech 2001 až 2006 byl vojenským přidělencem ČR v Ruské federaci, na počátku 90. let se účastnil mise UNPROFOR ve válce v tehdejší Jugoslávii.

V obecné rovině odkázal na zákon, jenž důvody pro přerušení řízení uvádí. Může třeba probíhat jiný úřední proces, jenž je pro rozhodování NBÚ důležitý. Případně není možné sehnat svědka, bez kterého nelze řízení o prověrce dotáhnout do konce. Co z toho se týká Pilce, není jasné. Jak bylo zmíněno, v přípisu NBÚ není konkrétní důvod uvedený. Pokud jím má být samotný pohovor s Pilcem, lze jen spekulovat, proč ho úřad nepozval dříve.

Soud závěry NBÚ o Pilcovi rozmetal

Proces, jehož účelem je rozhodnout o bezpečnostní prověrce, spočívá ve vyhodnocení řady dokumentů. Jedná se o materiály profesní, ekonomické či trestní povahy. NBÚ se ohledně informací o dotyčném smí obrátit i na tajné služby, policii či státní instituce typu finančního úřadu. NBÚ také může na prověřovaného sbírat reference u jeho přátel, rodiny či kolegů nebo ho nechat sledovat.

O prověrku přišel generál údajně kvůli stykům s ruským podnikatelem, který se v minulosti pohyboval kolem české ambasády v Moskvě. Pilc tam v letech 2001 až 2006 zastával pozici vojenského přidělence. NBÚ tyto údajné kontakty vyhodnotil jako rizikové, upozornilo ho na ně Vojenské zpravodajství. Generál paradoxně vojenskou tajnou službu svého času řídil. Poznatky Vojenského zpravodajství však vyvrátil soud.

"Tyto zprávy zpravodajských služeb nemohou být pouze vyjádřením názoru jejich zpracovatele, bez patřičného skutkového podkladu zachyceného ve spise a soudem ověřitelného," citovaly Lidové noviny z rozhodnutí soudce Městského soudu v Praze Slavomíra Nováka, který spor s NBÚ rozhodl v generálův prospěch.

Postupem NBÚ vůči generálovi se zabývala i sněmovní komise pro kontrolu úřadu. V listopadu 2018 se poslanci usnesli, že odebráním prověrky NBÚ generálova práva nezkrátil. Sám Pilc přitom tento krok považuje za profesní likvidaci. Podle svých slov ji napodruhé už nemůže nezískat. "Já snad ani nepředpokládám, že by se to mohlo stát, (…), ale taky bych se v našem státě ničemu nedivil," řekl před časem Českému rozhlasu. Pokud ji dostane, dveře na Hrad by se mu znovu otevřely.