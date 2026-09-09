Andreje Babiše kontrolujeme, je přesvědčený předseda sněmovního rozpočtového výboru Vladimír Pikora, navzdory schodku rozpočtu 389 miliard. Pikora přiznává, že jednání o státním rozpočtu jsou natolik náročná, že měl myšlenky, zda chce v politice pokračovat. Motoristé podle něj uvnitř budou schopni výslednou podobu rozpočtu změnit. „Jdeme bojovat o každou korunu,“ říká Pikora.
„Jo. Je to strašná práce. Lidi si to neumí představit. Já jsem si to sám neuměl představit,“ odpovídá Vladimír Pikora na otázku, zda někdy nemá chuť poslanecký mandát složit. Ekonom, který dlouhé roky komentoval veřejné finance zvenčí, dnes jako předseda rozpočtového výboru sleduje vznik státního rozpočtu přímo zevnitř vládní koalice. A připouští, že právě tento pohled změnil jeho představu o tom, jak takové rozhodování probíhá.
Nejtěžší podle něj nejsou samotná čísla. „Není to ani tak komplikovanější ve smyslu hledání čísel nebo rozumění tomu rozpočtu, ale je to lidsky náročný. Je to extrémně lidsky náročný,“ říká. Jen během jednoho dne absolvoval tři dvouhodinová jednání. „Je to extrémně vyčerpávající, protože celou tu dobu musíte dávat maximální pozor. Do toho vstupuje tolik lidí, každý má něco,“ popisuje zákulisí rozpočtových debat.
Motoristé podle něj dokážou výslednou podobu rozpočtu ovlivňovat. „Kontrolujeme,“ odpověděl Pikora na otázku, zda jeho strana skutečně dokáže hlídat dominantní hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše. „Kdybychom tam nebyli, tak byste se u mnoha věcí divili, jak by to taky mohlo vypadat.“ Podle Pikory by se bez Motoristů nemusela změnit pouze celková výše deficitu, ale také struktura výdajů.
Vyjednávací pozice Motoristů je podle něj omezená počtem poslanců. Pikora připomíná, že jeho strana má 13 mandátů, zatímco nejsilnější koaliční partner 80. Proto odmítá srovnávání například s někdejším ministrem financí Miroslavem Kalouskem. „Vy jste měli 41 poslanců a váš největší koaliční partner měl 53. My máme 13 poslanců a koaliční partner má 80. Takže se samozřejmě jinak vyjednává o rozpočtu,“ argumentuje.
Pikora přesto tvrdí, že Motoristé při jednáních přišli s významnými úspornými návrhy. „My jsme navrhli dobré věci. Musím říct, že jsem na ně hrdý, jsou pěkný a je tam hodně peněz,“ říká, detaily však zveřejnit nechce. Vyzdvihuje především Petra Macinku a Borise Šťastného: „Oni to vyjednávají, myslím si, geniálně a mají skvělé nápady, kde se dá ušetřit v takovém jiném stylu, než to vidí ekonom.“
Pikora tvrdí, že při hledání úspor lze zasáhnout téměř do všech velkých kapitol státního rozpočtu. Největší prostor vidí mimo jiné ve zdravotnictví a školství. „Šetřit se dá téměř všude,“ říká. U školství připomíná, že podle jeho výpočtu se během posledních deseti let výdaje přibližně zdvojnásobily, aniž by tomu podle něj odpovídalo zlepšení výsledků žáků v mezinárodních srovnáních.
Kritizuje také růst počtu zaměstnanců ve školství. „Pro mě je třeba nepřijatelné, když vidím, kolik nám tady ve školství najednou přibývá asistentů pedagogů, když vidím, že školství najednou z roku na rok potřebuje téměř o sedm tisíc zaměstnanců víc. Tak mi to přijde jako moc,“ říká Pikora.
Rok 2027 velký řez nepřinese. Pikora míří na rok 2028
Výrazně větší změny podle Pikory nelze čekat v rozpočtu na rok 2027. Důvodem je podle něj především čas: v září už není možné připravit rozsáhlejší legislativní změny, bez kterých řadu výdajů nelze omezit. „Manévrovací prostor tady na rok 27, který se vyřeší teďka během 14 dnů, je relativně malý. Nikdo nemůže očekávat 100 miliard. To prostě technicky nejde,“ říká. Jiná situace podle něj může být o rok později. „V roce 28 se dá udělat spoustu věcí. Tam stačí změnit zákon a tam můžeme mít ohromné škrty.“
Za reálný považuje i výrazný pokles schodku v roce 2028. Na otázku, zda si dokáže představit deficit kolem 100 až 140 miliard korun, o kterém mluví premiér Andrej Babiš, odpověděl: „Dokážu si to představit. Je to realizovatelné a to je vlastně součástí už těch dnešních jednání.“ Podle Pikory je už nyní jasné, že bude nutné hledat „minimálně mnoho desítek miliard“ dalších úspor. „Bylo by správný, aby ten deficit se už nezačínal trojkou. Přitom stále si myslím, že to je málo. Chtělo by to ještě víc,“ říká.
Problém vidí i v samotném procesu sestavování rozpočtu
Pikora přitom kritizuje nejen výši výdajů, ale také způsob, jakým stát rozpočet připravuje. Podle něj by politici i veřejnost měli základní obrysy státního hospodaření znát výrazně dříve. Současný systém, kdy se rozhodující informace objevují až na přelomu srpna a září, považuje za chybný. „Není to prostě podle mě vůbec správný rozpočtový proces. Mělo by to opravdu začít mnohem dřív,“ říká. Základní kontury by podle něj měly být známé už na konci června.
„Neměli bychom ten rozpočet vidět poprvé prvního září.“ Připomíná přitom, že ještě na začátku jednání měli koaliční politici jen velmi hrubou představu o výsledném schodku. „Jediné, co jsme věděli všichni, je, že to je pod 400 miliard,“ popisuje.
Daně zvyšovat nechce. Výjimku by udělal u vína
Vedle škrtů se při sestavování rozpočtu nabízí také zvýšení příjmů. Tady ale Pikora zůstává zastáncem nízkého zdanění. „Přes státní rozpočet běží zbytečně moc peněz a neměli bychom zvyšovat daně. Občan ví daleko lépe, co si udělá se svými penězi, než aby to dělal nějaký státní úředník,“ říká. Rozlišuje ale mezi zdaněním práce či majetku a spotřebními daněmi. U jedné politicky citlivé oblasti by byl ochoten daňovou výjimku zrušit.
„Já třeba nevidím důvod, proč by se nemělo danit víno. Oni říkají: to nejde, jižní Morava. (…) Prostě je to alkohol jako každý jiný. Já bych ho zdanil úplně stejně,“ říká Pikora. Naopak odmítá například dodatečné zdanění lidí, kteří vlastní několik nemovitostí, nebo vyšší zdanění dividend a majetku.
Rozpočtová jednání podle něj každopádně nejsou u konce. „Ta bitva je rozehraná. Myslím si, že ji hrajeme dobře,“ říká. Výsledek podle něj nebude možné posuzovat pouze podle jednoho rozpočtu: „Cíl není o tom, co bude v roce 27, ale co bude na konci, až ta vláda skončí. (…) Teď se bavíme o první třetině boje.“
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek-5:05 – Proč je podle Vladimíra Pikory práce poslance a vyjednávání rozpočtu tak lidsky náročné a vyčerpávající? Jak vnímá mediální pokrytí rozpočtových jednání a proč je považuje za zavádějící?
5:56-8:35 – Jak Vladimír Pikora kritizuje nedostatečnou transparentnost a pozdní zveřejňování informací o státním rozpočtu? Proč se domnívá, že tento systém, podobný minulým vládám, není správný a brání veřejné debatě?
9:26-12:20 – Jakou roli hrají Motoristé v koalici při kontrole Andreje Babiše a brzdění deficitu? Jaké konkrétní, byť nezveřejněné, návrhy předkládají na snížení výdajů státu?
14:23-23:00 – V jakých oblastech vidí Vladimír Pikora největší potenciál pro škrty ve státním rozpočtu, zejména ve zdravotnictví a školství? Je podle něj reálné dosáhnout úspor ve výši 100 až 140 miliard korun pro rok 2028?
28:04-Konec – Jaké neekonomické aspekty, jako zahraniční politika a „kulturní války“, považuje Vladimír Pikora za dostatečný „trade-off“ pro setrvání v koalici? Jaký je jeho postoj ke zvyšování daní, zejména na „neřesti“, oproti zdanění zisků z dividend nebo příjmů z pronájmu bytů?