Pikantní sestava u Moravce. Kritici dosáhli svého: Okamura dorazí do nedělní debaty

Po takřka deseti letech se v Otázkách Václava Moravce objeví Tomio Okamura. Kromě něj přijali pozvání do pravidelné nedělní debaty, která se uskuteční 8. března, také Markéta Pekarová Adamová, Miroslava Němcová a Radek Vondráček. Kritici Václava Moravce tak po mnoho let trvajícím nátlaku dosáhli svého.
Předseda SPD a od sklonku loňského roku také předseda Poslanecké sněmovny, Tomio Okamura, bude hostem Otázek Václava Moravce. O tom, že ho dramaturgie diskusního pořadu po takřka deseti letech do debaty pozve, bylo podle našich informací rozhodnuto tento týden v pondělí dopoledne na poradě vedení.
A jak informoval server Mediář, Okamura následně pozvánku obdržel od nové hlavní dramaturgyně pořadu Martiny Riebauerové.
A sám Okamura podle jeho mluvčí Lenky Čejkové pozvání do diskusního pořadu ČT přijal.
Mediář s odvoláním na zdroj z televize napsal, že ČT pozvala i dvě předchozí předsedkyně a jednoho bývalého předsedu sněmovny, tedy Miroslavu Němcovou (ODS), Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) a Radka Vondráčka (ANO).
Mluvčí České televize Michal Pleskot sdělil, že informace o složení hostů poskytne až příští pátek před nedělním vysíláním. Pekarová Adamová podle serveru pozvání přijala. Nynější senátorka ODS Němcová na dotaz ČTK potvrdila, že pozvání přijme. Vondráček předpokládá, že pozvání přijme, napsal ČTK.
Spor se chýlí ke konci
Spor o Okamuru v OVM se tak chýlí ke konci. Moderátor Václav Moravec kvůli němu čelil několik let soustavnému tlaku – především ze strany některých členů Rady ČT. A kvůli nezvaní Okamury byla ze své funkce nedávno odvolána dlouholetá hlavní dramaturgyně dlouhé roky nejsledovanějšího diskusního pořadu napříč všemi televizními kanály Hana Andělová.
„Ano, ředitel divize Zpravodajství a publicistika Petr Mrzena mi dnes oznámil, že od příštího týdne nebudu dramaturgem OVM. Důvody jsou zřejmé. Pořad Fokus mi zůstává,“ uvedla pro Aktuálně.cz Andělová na konci ledna. V týmu OVM pracovala okolo patnácti let. Z logiky své pozice byla jeho klíčovou členkou a něco na způsob „pravé ruky“ Václava Moravce.
„Hana Andělová nebude dále dramaturgyní nedělní diskuse Otázky Václava Moravce, bude pracovat jako dramaturgyně jiných pořadů v rámci redakce zpravodajství a publicistiky,“ uvedl pak v reakci na náš dotaz tiskový mluvčí ČT Michal Pleskot. Nyní, po necelém měsíci, se tedy potvrdilo, proč musela Andělová v OVM skončit.
Ostatně Pleskot jako důvod, proč se jí vedení ČT rozhodlo přeřadit, uvedl, že to byl její přístup ke zvaní hostů. „Na poradách opakovaně vystupovala v rozporu s principem rovného přístupu,“ vysvětlil. Zdůraznil přitom, že pokud jde o její osobní postoj, je v rozporu s názorem vedení redakce i se závěry Editoriálního panelu ČT.
Podle Pleskota přístup Andělové navíc odporuje novinářským zásadám. „A může nepřípustně ovlivňovat vysílání. To je v rozporu s Kodexem ČT a vedení redakce vnímá jako svou povinnost takovému jednání zamezit,“ dodal s tím, že dramaturgii OVM převzala zástupkyně šéfredaktora Martina Riebauerová. Ta nyní své zadání splnila – Okamuru do OVM pozvala.
Chystá se „náprava“
Ještě předtím generální ředitel ČT Hynek Chudárek na jednání Rady ČT v lednu uvedl, že se chystá náprava. „Šéfredaktor zpravodajství Michal Kubal se také osobně začal účastnit veškerých porad redakce OVM – aby měl dozor a kontrolu nad tím, co se tam děje,“ dodal.
Následně uvedl termín, o kterém podle našich informací nebyla předtím informována ani redakce zpravodajství ČT. „Čas k nápravě toho, o čem se tady dlouhodobě bavíme, byl stanoven do konce února,“ slíbil. Podrobněji téma nerozebíral, z jeho slov ale vyplynulo, že by měl být Okamura do „Otázek“ do konce února pozván. A přesně to se nakonec také stalo.
Pokud jde o účast Okamury v OVM, Moravec loni na podzim pro Aktuálně.cz řekl toto: „Zprvu si Tomio Okamura soustavnou veřejnou kritikou dramaturgie OVM snažil zajistit, aby byl pravidelným hostem, což by v každé normální zemi bylo vnímáno jako politický nátlak na redakční autonomii média veřejné služby. Poté byl nespokojený s mým výkonem v Superdebatě ČT před volbami 2017 a odmítl naše pozvání.“
Pod tlakem Rady ČT
Připomněl také, že se počínaje rokem 2020 ocitl tehdejší generální ředitel ČT Petr Dvořák pod tlakem tehdy nově zvolených členů Rady ČT. „Jejichž složení si ostatně na svých sociálních sítích Okamura pochvaloval. To se projevilo mimo jiné přidáním pasáže do výroční zprávy ČT, že zastoupení SPD v politickém zpravodajství neodpovídá zastoupení této strany v Poslanecké sněmovně,“ dodal v našem rozhovoru.
A upozornil v něm také, že se sice tehdejší ředitel ČT proti tomuto tlaku ohradil, ovšem následně se rozhovory s Tomiem Okamurou objevily v průběhu necelého měsíce čtyřicetkrát ve vysílání ČT24. A zdůraznil, že se redakce OVM v uplynulé dekádě držela pravidla: „Platí zákon o ČT a Kodex ČT, které chrání obsah ČT před vnějšími tlaky.“
Rada ČT si ostatně kvůli Otázkám Václava Moravce nechala loni na podzim vypracovat dva nezávislé právní posudky. A to aniž by o nich veřejně informovala. Redakce Aktuálně.cz je má ovšem k dispozici. A v jednom z nich se píše, že Rada ČT ani její členové nesmějí přímo zasahovat do výroby a vysílání televizních pořadů a nesmějí tedy přijímat stanoviska a doporučení týkající se konkrétního pořadu a jeho dramaturgie.
A také, že se podle článku 6.2 Kodexu ČT vyváženost zastoupení jednotlivých politických stran a hnutí posuzuje v celku jejího vysílání. „To znamená, že vyvážené zastoupení je nutné posuzovat napříč všemi diskusními pořady České televize a u všech reprezentantů politické strany či hnutí,“ uvádí materiál, který má redakce Aktuálně.cz k dispozici.
Autor textu byl v letech 2014 až 2020 členem Rady ČT.
